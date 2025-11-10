تسليم 2641 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، 2641 رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة.



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة أحمد حمدى عبدالمتجلي، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



وقال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إنه يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، وتتم المتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية وكذلك توفير المتابعة الطبية وذلك لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث إنها تعتبر مصدر الرزق الدائم والدخل الثابت لهم.



ولفت إلى التعاون الوثيق للجمعية مع المحافظة التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.