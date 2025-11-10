بسبب العيال.. القبض على المتهمة بسكب مادة كاوية على وجه سيدة بالشرقية

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بسكب مادة كاوية على وجه أخرى بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة القنايات) بتضررها من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) لحدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات سابقة بين نجليهما "تعدى كلٍ منهما على الآخر بالضرب" قامت على إثرها الأخيرة بالتعدى على الأولى بسكب مادة كيميائية "منظفات" دون حدوث ثمة إصابات ، وأمكن ضبط المشكو فى حقها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.