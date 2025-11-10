الداخلية تكشف تفاصيل فيديو صفع سيدة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالصفع على سيدة بالضرب حال سيرها بنطاق محافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد القائم بالتعدى "الظاهر بمقطع الفيديو" ( عامل بمغسلة – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) ، وتبين أنه بتاريخ 8 الجارى نشبت مشادة كلامية بين والدته " مصابة بخدوش بالوجه " ، وسيدة أخرى "المتعدى عليها بمقطع الفيديو" أثناء تواجدهما أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ، وقيامهما بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب على إثر ذلك قام نجلها بالتعدى على الأخيرة بالصفع ، وتم ضبط الطرفين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.