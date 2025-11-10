القبض على بلطجى أطلق النار خلال مشاجرة في شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية وممارسة أعمال البلطجة بمنطقة شبرا الخيمة خلال مشاجرة بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) ، وبحوزته (فرد محلى) .

وبمواجهته إعترف أنه بتاريخ 6/ الجارى حدثت مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات حول الجيرة ، قام على إثرها بإطلاق عيار نارى من السلاح حوزته “دون حدوث إصابات” وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.