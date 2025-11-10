فحص فيديو حول محاولة اختطاف فتاتين واطلاق الرصاص عليهما بأكتوبر الجديدة

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول محاولة اختطاف فتاتين داخل سيارة بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة وإطلاق الرصاص عليهما لهروبهما من مطارديهما.

وتضمن مقطع فيديو مدته ٤٩ ثانية سيدة تصور فتاتين في حالة بكاء وتروي تفاصيل محاولة اجبار الفتاتين على استقلال سيارة قائلة:"احنا في غرب المطار أكتوبر الجديدة البنتين دول كانوا راجعين من الدرس وناس حاولت تركبهم عربية بالعافية ولما صوتوا وجريوا ضربوا عليهم نار".

وواصلت إحدى الفتاتين رواية الواقعة قائلة:"كان فيه واحد بيعاكسنا ومشي ورانا روحنا نشرب قالنا هتيجوا ولا لأ سيبناه ومشينا طلع مسدس وضرب نار".

ورصدت مباحث الجيزة مقطع الفيديو ويتم فحص ملابساته وحقيقة الواقعة.