قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القوات الروسية تستولى على مستودع نفط في الجزء الشرقي من كوبيانسك الأوكرانية

مسيرة روسية
مسيرة روسية
البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة “إنتر فاكس” قالت إن القوات الروسية استولت على مستودع نفط في الجزء الشرقي من كوبيانسك الأوكرانية.

كما تعتزم روسيا ارسال الطائرة المسيرة الاعتراضية الجديدة "ستريليتس"، القادرة على تدمير خمس طائرات بدون طيار في مهمة واحدة، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بحلول نهاية عام 2025، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأعلنت شركة “أوردا-بيلوت”، المطورة للطائرة المسيرة الروسية الجديدة "ستريليتس" أن المسيرة، المزودة بنظام رؤية حاسوبية آلي، قادرة على إصابة خمسة أهداف في مهمة واحدة، ومن المقرر إرسالها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بنهاية عام 2025.

ووفقا للشركة، فقد تم تعديل الطائرة مؤخرا لتزويدها بخمسة مواسير معدنية بدل البلاستيكية السابقة، ما يمكّنها من إطلاق نيران متتالية في اتجاهين دون فقدان الماسورة. 

كما يسمح نظام الرؤية الآلية بالكشف التلقائي عن الأهداف وتتبعها وتدميرها بدون تدخل مستمر من المشغل.

وتبلغ سرعة الطائرة 120 كم/ساعة، ويصل مدى الطيران إلى 7 كم، فيما يتراوح نطاق التدمير الفعال بين 5 و15 مترا، مستخدمة ذخيرة عيار 12 مم، وهي نوع شائع من الذخائر المستخدمة على الخط الأمامي.

القوات الروسية نفط كوبيانسك الأوكرانية القاهرة الإخبارية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

انقاذ أسرة بلا ماوى

بعد استغاثة فيسبوكية.. التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة

انتخابات مجلس النواب

المنظمة العربية: رصدنا انسحاب عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب

تواجد ملحوظ للعنصر النسائي بالفترة الصباحية من انتخابات النواب

لليوم الثاني على التوالي.. تواجد ملحوظ للعنصر النسائي بالفترة الصباحية من انتخابات النواب

بالصور

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد