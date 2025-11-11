القوات الروسية تستولى على مستودع نفط في الجزء الشرقي من كوبيانسك الأوكرانية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة “إنتر فاكس” قالت إن القوات الروسية استولت على مستودع نفط في الجزء الشرقي من كوبيانسك الأوكرانية.

كما تعتزم روسيا ارسال الطائرة المسيرة الاعتراضية الجديدة "ستريليتس"، القادرة على تدمير خمس طائرات بدون طيار في مهمة واحدة، إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بحلول نهاية عام 2025، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأعلنت شركة “أوردا-بيلوت”، المطورة للطائرة المسيرة الروسية الجديدة "ستريليتس" أن المسيرة، المزودة بنظام رؤية حاسوبية آلي، قادرة على إصابة خمسة أهداف في مهمة واحدة، ومن المقرر إرسالها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بنهاية عام 2025.

ووفقا للشركة، فقد تم تعديل الطائرة مؤخرا لتزويدها بخمسة مواسير معدنية بدل البلاستيكية السابقة، ما يمكّنها من إطلاق نيران متتالية في اتجاهين دون فقدان الماسورة.

كما يسمح نظام الرؤية الآلية بالكشف التلقائي عن الأهداف وتتبعها وتدميرها بدون تدخل مستمر من المشغل.

وتبلغ سرعة الطائرة 120 كم/ساعة، ويصل مدى الطيران إلى 7 كم، فيما يتراوح نطاق التدمير الفعال بين 5 و15 مترا، مستخدمة ذخيرة عيار 12 مم، وهي نوع شائع من الذخائر المستخدمة على الخط الأمامي.