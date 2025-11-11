خناقة بـ 35 غرزة.. طلاب يعتدون على زميلهم بآلات حادة في مدرسة بالزقازيق

شهدت مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة عقب قيام ثلاثة طلاب بالتعدي بالضرب على طالب بالصف الثاني الثانوي داخل المدرسة.

أسفرت الواقعة عن إصابة الطالب بجروح قطعية متفرقة بالجسد، وتم نقل الطالب إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالب، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبه أكد السيد عبد الحميد سعد والد الطالب المصاب أن نجله عبد الحميد عاد إليه من المدرسة مصاب بثلاثة جروح قطعية نتيجة تعدي من زملائه داخل المدرسة، مشيراً إلى أن المعتدون قاموا بملاحقة نجلي من الطابق الخامس حتى فناء المدرسة، واستمروا في الاعتداء عليه أمام مرأى ومسمع من الجميع.

واتهم والد الطالب المجني عليه إدارة المدرسة بالتقصير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لنجله وإبلاغ الإدارة بالواقعة مشيراً إلى أنه حرر محضرا رقم 996 أحوال مركز شرطة الزقازيق.