الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

خناقة بـ 35 غرزة.. طلاب يعتدون على زميلهم بآلات حادة في مدرسة بالزقازيق

محمد الطحاوي

شهدت مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة عقب قيام ثلاثة طلاب بالتعدي بالضرب على طالب بالصف الثاني الثانوي داخل المدرسة.

 أسفرت الواقعة عن إصابة الطالب بجروح قطعية متفرقة بالجسد، وتم نقل الطالب إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالب، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبه أكد السيد عبد الحميد سعد والد الطالب المصاب أن نجله عبد الحميد عاد إليه من المدرسة مصاب بثلاثة جروح قطعية نتيجة تعدي من زملائه داخل المدرسة، مشيراً إلى أن المعتدون قاموا بملاحقة نجلي من الطابق الخامس حتى فناء المدرسة، واستمروا في الاعتداء عليه أمام مرأى ومسمع من الجميع.

واتهم والد الطالب المجني عليه إدارة المدرسة بالتقصير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لنجله وإبلاغ الإدارة بالواقعة مشيراً إلى أنه حرر محضرا رقم 996 أحوال مركز شرطة الزقازيق.

بقرية بردين الزقازيق مركز الزقازيق الشرقية بمحافظة الشرقية مستشفي الزقازيق

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

مسنون يضربون المثل فى الوطنية.. عم عبد الله يصر على التصويت رغم سقوطه

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

