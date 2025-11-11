حركة تنقلات محدودة بمراكز ومدن ديرب نجم والقنايات ومنشأة أبو عمر

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (٤٠١٠) لسنة ٢٠٢٥ بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن بنطاق دائرة المحافظة لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك علي النحو التالي..أحمد علي شحاته ضاحي - رئيس مدينة القنايات للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وعمرو مصطفي محمد فتحي رئيس مدينة منشأة أبو عمر للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات وهشام عبد اللطيف مصطفي خليل نائب رئيس مركز ومدينه الحسينية للعمل بوظيفة رئيس مدينة منشأة أبو عمر.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن واعاده تنظيم العمل بينهم وفي إطار خطه المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وعقب صدور حركة التنقلات المحدودة حرص محافظ الشرقية علي عقد إجتماع مع رؤساء مراكز ومدن ديرب نجم والقنايات ومنشأة أبو عمر وذلك للتأكيد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.