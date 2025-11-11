مديرية العمل بالشرقية توفر 2000 فرصة عمل بـ 19 مصنعًا وشركة

اعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية توفير (٢١٩٠) فرصة عمل داخل (١٩) مصنع وشركة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلا ثابتاً ليحيوا حياه كريمة.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار احمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل الي قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته.

أوضح وكيل وزارة العمل انه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها (٢١٩٠) وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق و فاقوس والاسماعيلية، يمكن الإطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.