محافظات

مياه الشرقية تعلن انتهاء أعمال إصلاح خط مياه ديرب نجم وانتظام الخدمات للمواطنين

محمد الطحاوي

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية انتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر ٨٠٠ مم المغذي لمدينة ديرب نجم، والمتصل بتوسعات محطة مياه ههيا اليابانية.

أكد رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعويض ضعف المياه من محطات ديرب نجم، مع تدعيم المدينة بعدد من سيارات مياه الشرب لتغطية احتياجات المستشفى ومركز الشرطة والمناطق السكنية المتأثرة.

واضاف مدير عام فرع ديرب نجم أنه فور تلقي البلاغ بحدوث الكسر، تم التوجه الفوري إلى موقع العطل والدفع بفريق الصيانة والطوارئ والمعدات اللازمة، وبدء أعمال الإصلاح بشكل عاجل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه تدريجيًا بالشبكات حتى عادت الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية والتأكد من استقرار الخدمة بجميع المناطق المتأثرة.

ووجّه اللواء محمد عثمان الشكر لفرق الصيانة والطوارئ على سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ، مؤكدًا حرص الشركة على استقرار الخدمة وضمان انتظام ضخ المياه للمواطنين.

الشرب والصرف الصحي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

