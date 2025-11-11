قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروع انشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بمركز الزقازيق والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل ، ضمن خطة المحافظة لتيسير حركة السيارات وخاصة النقل الثقيل وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية داخل مدن المحافظة.

وتعرف المحافظ من المهندس عمرو النجار مدير المشروعات بالشركة المنفذة علي الموقف التنفيذي لمكونات ومراحل وخطة العمل بالمشروع ، وتمت الاشارة الي انه جاري الإنتهاء من اعمال انشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بطول ٦٥٠ متر وعرض ١٢ متر وبتكلفة ٣٣٤ مليون جنية وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع ٨٠٪ وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح محافظ الشرقية أن المشروع يُعد محوراً مروريا حيويًا يخدم حركة النقل الثقيل خارج مدينة الزقازيق، للربط مع مراكز ههيا وفاقوس وأبو حماد من اتجاه وأبو حماد وبلبيس ومنيا القمح وصولاً للطريق الإقليمي من الإتجاه الأخر بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق انسيابية الحركة داخل المدينة

 وتابع المحافظ استكمال أعمال صب الخرسانة بالكوبري بواسطة البامب مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية وتذليل أي عقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد العامة بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية  ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية في التنفيذ، مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الإستفادة القصوى من المشروع في خدمة المواطنين وتيسير حركة النقل داخل المحافظة.

وحرص المحافظ علي تقديم الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على دعمه المستمر لمشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظة وتقديم أوجه الدعم اللازم لإقامة مشروعات جديدة تساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق بمركز الزقازيق كوبري سيارات لهيئة العامة للطرق

