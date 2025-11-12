قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت رعاية الرئيس السيسي.. إطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 في نسخته الثالثة
طلعت بنت.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة داخل برميل بشقة ببولاق الدكرور
خلال زيارته لمعبر رفح.. سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر لإعادة إعمار غزة
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً مع كلا من المهندسة أيمان رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية واللواء أ ح مهندس محمد عثمان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية والمهندس خالد البدرى رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية والمهندس نبيل فتحي مدير عام التنفيذ  بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية والمهندسة رشا عوض الله مدير إدارة الشئون الفنية بقطاع كهرباء وسط الشرقية والمهندس محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية السابق والدكتور حسيني حجاب مدير المكتب الفني ومدير المشروعات بالمحافظة وذلك بمكتبه بالديوان العام لبحث ومناقشة نسب تنفيذ أعمال مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون بمركز الزقازيق والمُقامة بطاقة تصميمية ١٥ ألف م٢ / يوم وبتكلفة ٢٦ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٩٩٪.

أكد المحافظ علي ضرورة إزالة أي معوقات تحول دون التسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تطرق الإجتماع إلي استعراض الموقف التنفيذي لأعمال أعاده تأهيل محطة معالجة الزقازيق والمُقامة بطاقة تصميمية ٨٠ ألف م٢ / يوم ، وبتكلفة ٨٠ مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ ٨٠٪.

أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين ممثلي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة ودراسة الحلول الفنية اللازمة لاستكمال أعمال إعادة تأهيل محطة معالجة الزقازيق، وتسريع وتيرة العمل لدخولها الخدمة لتقديم خدمة صرف صحي آمنة وسليمة للمواطنين.

شدد المحافظ خلال الإجتماع على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بالمشروعات الجارية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحى للبدء في إنهاء إجراءات التسليم الفعلي لمحطتي معالجة (الزنكلون والزقازيق) بمركز الزقازيق والمُقامتين بتكلفه (١٠٦) مليون جنيه، وإنهاء إجراءات التسليم الفعلي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان دخولهما الخدمة في أسرع وقت لخدمة المواطن.

وفي ختام الإجتماع، أكد المحافظ حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشدداً على أهمية وضع حلول عاجلة لأي تحديات تواجه التنفيذ أو التسليم.

الشرقية محافظ الشرقية الجهاز التنفيذي مياه الشرب والصرف الصحى قطاع كهرباء وسط الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

ممرض المنيا

القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العلاقة بين الكركديه وضغط الدم.. كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 314 طن كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

لحوم
لحوم
لحوم

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد