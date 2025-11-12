محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً مع كلا من المهندسة أيمان رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية واللواء أ ح مهندس محمد عثمان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية والمهندس خالد البدرى رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية والمهندس نبيل فتحي مدير عام التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية والمهندسة رشا عوض الله مدير إدارة الشئون الفنية بقطاع كهرباء وسط الشرقية والمهندس محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية السابق والدكتور حسيني حجاب مدير المكتب الفني ومدير المشروعات بالمحافظة وذلك بمكتبه بالديوان العام لبحث ومناقشة نسب تنفيذ أعمال مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون بمركز الزقازيق والمُقامة بطاقة تصميمية ١٥ ألف م٢ / يوم وبتكلفة ٢٦ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ ٩٩٪.

أكد المحافظ علي ضرورة إزالة أي معوقات تحول دون التسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تطرق الإجتماع إلي استعراض الموقف التنفيذي لأعمال أعاده تأهيل محطة معالجة الزقازيق والمُقامة بطاقة تصميمية ٨٠ ألف م٢ / يوم ، وبتكلفة ٨٠ مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ ٨٠٪.

أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين ممثلي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة ودراسة الحلول الفنية اللازمة لاستكمال أعمال إعادة تأهيل محطة معالجة الزقازيق، وتسريع وتيرة العمل لدخولها الخدمة لتقديم خدمة صرف صحي آمنة وسليمة للمواطنين.

شدد المحافظ خلال الإجتماع على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بالمشروعات الجارية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحى للبدء في إنهاء إجراءات التسليم الفعلي لمحطتي معالجة (الزنكلون والزقازيق) بمركز الزقازيق والمُقامتين بتكلفه (١٠٦) مليون جنيه، وإنهاء إجراءات التسليم الفعلي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان دخولهما الخدمة في أسرع وقت لخدمة المواطن.

وفي ختام الإجتماع، أكد المحافظ حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشدداً على أهمية وضع حلول عاجلة لأي تحديات تواجه التنفيذ أو التسليم.