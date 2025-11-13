تحرير 255 مخالفة متنوعة خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية الدعم بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة تكثيف الجهود الرقابية لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فقد واصلت مديرية التموين حملاتها الموسعة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لأي ممارسات تهدف إلى التلاعب بالسلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المستهلكين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 255 مخالفة تموينية متنوعة شملت مختلف القطاعات التموينية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم ضبط محل مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، حيث جرى مصادرة 968 زجاجة وعبوة من مستحضرات التجميل والأدوية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها، كما تم المرور على مخازن وفروع شركة الجملة لمراجعة الأرصدة ومطابقتها بالدفاتر، وتحرير محضرين لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 189 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى ضبط مخبز صادر بحقه قرار غلق قام بمخالفة القرار.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 47 محضرًا شملت سلعًا مجهولة المصدر، وكميات من المخللات والدقيق الأبيض واللحوم والدواجن والسجائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات الذبح خارج المجازر، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

كما تم تحرير 13 محضرًا ضد بعض البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع، تضمنت مخالفات مثل نقل النشاط دون إخطار، وعدم ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر لإدارة محطات وقود بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من السولار والبنزين.