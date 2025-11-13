قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أول تعليق من السودان على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
استبعاد القوة الضاربة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميكاتو الشتوي
مليون ونصف فقط .. تعرّف على معاناة مدافع الزمالك المالية
«أبوالغيط» يُوجّه رسالة لمؤسسات «الوثائق العربية»: الحفاظ على التراث مسئولية قومية ودرع لحماية الهوية
قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية
موعد مباراة منتخب مصر وأوزباكستان الودية
صحة غزة: إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 260
خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف التأمين الصحي بسهولة؟
محافظات

تحرير 255 مخالفة متنوعة خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية الدعم بالمنيا

ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة تكثيف الجهود الرقابية لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فقد واصلت مديرية التموين حملاتها الموسعة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لأي ممارسات تهدف إلى التلاعب بالسلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المستهلكين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 255 مخالفة تموينية متنوعة شملت مختلف القطاعات التموينية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم ضبط محل مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، حيث جرى مصادرة 968 زجاجة وعبوة من مستحضرات التجميل والأدوية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها، كما تم المرور على مخازن وفروع شركة الجملة لمراجعة الأرصدة ومطابقتها بالدفاتر، وتحرير محضرين لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 189 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى ضبط مخبز صادر بحقه قرار غلق قام بمخالفة القرار.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 47 محضرًا شملت سلعًا مجهولة المصدر، وكميات من المخللات والدقيق الأبيض واللحوم والدواجن والسجائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات الذبح خارج المجازر، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

كما تم تحرير 13 محضرًا ضد بعض البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع، تضمنت مخالفات مثل نقل النشاط دون إخطار، وعدم ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر لإدارة محطات وقود بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من السولار والبنزين.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العلاقة بين الكركديه وضغط الدم.. كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

