تموين المنيا: تحرير 255 مخالفة متنوعة خلال حملات بأسواق ومخابز المدن والقرى

قال وكيل وزارة التموين بالمنيا المهندس حلمي الزهري، إن مديرية التموين شنت حملات مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، بمدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير 255 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.



وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم خلال الحملة ضبط محل مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وتمت مصادرة 968 زجاجة وعبوة من مستحضرات التجميل والأدوية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها وتم تحرير محضر بذلك ، كما تم المرور على مخازن وفروع شركة الجملة لمراجعة الأرصدة ومطابقتها بالدفاتر وتم تحرير محضرين لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.



وأضاف وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 189 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخبز صادر بحقه قرار غلق قام بمخالفة القرار.. أما في الأسواق، فقد تم تحرير 47 محضرًا شملت سلعًا مجهولة المصدر، وكميات من المخللات والدقيق الأبيض واللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات الذبح خارج المجازر، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص.



وتابع أنه تم تحرير 13 محضرًا ضد بعض البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع، تضمنت مخالفات مثل نقل النشاط دون إخطار، وعدم ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية.. وفي قطاع المواد البترولية تم تحرير 3 محاضر لإدارة محطات وقود بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من السولار والبنزين.