الصين تؤكد سعيها لتسهيل دخول المزيد من السلع عالية الجودة إلى سوقها
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تموين المنيا: تحرير 255 مخالفة متنوعة خلال حملات بأسواق ومخابز المدن والقرى

أ ش أ

قال وكيل وزارة التموين بالمنيا المهندس حلمي الزهري، إن مديرية التموين شنت حملات مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، بمدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير 255 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.


وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم خلال الحملة ضبط محل مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وتمت مصادرة 968 زجاجة وعبوة من مستحضرات التجميل والأدوية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها وتم تحرير محضر بذلك ، كما تم المرور على مخازن وفروع شركة الجملة لمراجعة الأرصدة ومطابقتها بالدفاتر وتم تحرير محضرين لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.


وأضاف وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 189 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخبز صادر بحقه قرار غلق قام بمخالفة القرار.. أما في الأسواق، فقد تم تحرير 47 محضرًا شملت سلعًا مجهولة المصدر، وكميات من المخللات والدقيق الأبيض واللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات الذبح خارج المجازر، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص.


وتابع أنه تم تحرير 13 محضرًا ضد بعض البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع، تضمنت مخالفات مثل نقل النشاط دون إخطار، وعدم ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية.. وفي قطاع المواد البترولية تم تحرير 3 محاضر لإدارة محطات وقود بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من السولار والبنزين.

