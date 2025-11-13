بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 11 شخصا آخرين مقيمين محافظة أسيوط، جراء وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط شمال المنيا، تم نقل الجثتين والمصابين إلي المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة أسيوط.

‏وضمت قائمة المصابين محمود. ع. م 40 سنة، ومحمد. ر. ع 28 سنة نجار مسلح ، ومحمد. ا. م 36 سنة نجار مسلح، ومحمد. ز. ا 35 سنة ، وأحمد. م. د 36 سنة نجار مسلح، ومصطفى. ج. ا 25 سنة عامل، وأحمد. م. ع 22 سنة، وأحمد. م. ص 22 سنة عامل، وحسن. ع. م 38 سنة، وعبد الرحمن. ض. ج 26 سنة، ومصرع محمود. ر. ع 20 سنة، وخالد. ج. ع 19 سنة، ومجهول الاسم والعنوان ذكر 35 سنة، وشخص مجهول الاسم والعنوان 36 سنه مقيمين جميعا بأسيوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

