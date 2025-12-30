قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
حوادث

أم لـ 3 بنات.. النيابة الإدارية تنشر السيرة الذاتية لسهام صبري شهيدة الواجب الوطني

إسلام دياب

نشرت هيئة النيابة الإدارية، السيرة الذاتية للمستشارة سهام صبري الأنصاري، شهيدة الواجب الوطني، التى لقيت مصرعها عقب انتهاء إشرافها على انتخابات مجلس النواب فى حادث بمحافظة قنا.

قالت النيابة الإدارية في بيان لها اليوم أن المغفور لها بإذن الله من مواليد عام 1990 والتحقت بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي حيث حصلت على درجة الليسانس عام 2011 بتقدير عام جيد جدا ثم حصلت على دبلوم القانون العام عام 2012 ودبلوم القانون الخاص عام 2013 ودرجة الماجستير عام 2013 بتقدر عام جيد جدا.
والتحقت بالعمل بالنيابة الإدارية عام 2016 وكانت الفقيدة متزوجة وأم لثلاث بنات حيث جمعت بين مسئوليتها الأسرية وواجبها الوظيفي بكل تفان وإخلاص.

النيابة الإدارية سهام صبري شهيدة الواجب هيئة النيابة الإدارية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

التوك شو| تراجع مفاجئ في أسعار الذهب.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية

ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية.. الصحة توضح الأسباب

أهداف برنامج «صحح قراءتك».. متحدث الأوقاف يوضحها

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

