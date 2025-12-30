أم لـ 3 بنات.. النيابة الإدارية تنشر السيرة الذاتية لسهام صبري شهيدة الواجب الوطني

نشرت هيئة النيابة الإدارية، السيرة الذاتية للمستشارة سهام صبري الأنصاري، شهيدة الواجب الوطني، التى لقيت مصرعها عقب انتهاء إشرافها على انتخابات مجلس النواب فى حادث بمحافظة قنا.

قالت النيابة الإدارية في بيان لها اليوم أن المغفور لها بإذن الله من مواليد عام 1990 والتحقت بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي حيث حصلت على درجة الليسانس عام 2011 بتقدير عام جيد جدا ثم حصلت على دبلوم القانون العام عام 2012 ودبلوم القانون الخاص عام 2013 ودرجة الماجستير عام 2013 بتقدر عام جيد جدا.

والتحقت بالعمل بالنيابة الإدارية عام 2016 وكانت الفقيدة متزوجة وأم لثلاث بنات حيث جمعت بين مسئوليتها الأسرية وواجبها الوظيفي بكل تفان وإخلاص.