خلال اجتماعه بمساعديه.. وزير الداخلية يوجه برفع درجة الاستعداد للقصوى

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية بالتزامن مع إستخدام التقنيات الحديثة لإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، ومواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية بما يسهم فى سرعة الإستجابة الأمنية والإنتقال وإحتواء أية أمور طارئة، وضبط كافة المخالفات لتحقيق السيولة المرورية.



وذلك خلال الإجتماع الذى عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع عدد من مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

فى بداية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره لما يبذله رجال الشرطة من جهود متميزة أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات فى فى شتى مجالات العمل الأمنى، مشيراً سيادته إلى أن حالة الإستقرار الأمنى التى تنعم بها البلاد هى نتاج سنوات من العمل الجاد والمضنى أثبت فيها رجال الشرطة قدراتهم وعزمهم الصلب فى مواجهة كافة التحديات، بما يمثل دافعاً لبذل المزيد من العطاء لتظل مصر فى مكانتها واحةً للأمن والاستقرار.

وأكد الوزير على أهمية أن تتحلى العناصر الشرطية بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الإستقرار الأمنى، مشيراًَ إلى التوسع فى الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية.. كما كلف سيادته القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات.

وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتواصل اللحظى مع القوات والتأكيد على يقظة القوات وإستيعابهم للمهام المكلفين بها، والتأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين لترسيخ صورة ذهنية مُثلى لرجل الشرطة، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن وفقاً للأطر القانونية.. معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى والتى أسفرت عن تحقيق نجاحات أمنية أرست لمزيد من الإستقرار رغم التحديات التى تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.. مؤكداً ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم.