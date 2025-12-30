قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلال اجتماعه بمساعديه.. وزير الداخلية يوجه برفع درجة الاستعداد للقصوى

وزير الداخلية في الاجتماع
وزير الداخلية في الاجتماع
مصطفى الرماح

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية بالتزامن مع إستخدام التقنيات الحديثة لإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، ومواصلة إجراءات إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية بما يسهم فى سرعة الإستجابة الأمنية والإنتقال وإحتواء أية أمور طارئة، وضبط كافة المخالفات لتحقيق السيولة المرورية.


وذلك خلال الإجتماع الذى عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع عدد من مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

فى بداية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره لما يبذله رجال الشرطة من جهود متميزة أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات فى فى شتى مجالات العمل الأمنى، مشيراً سيادته إلى أن حالة الإستقرار الأمنى التى تنعم بها البلاد هى نتاج سنوات من العمل الجاد والمضنى أثبت فيها رجال الشرطة قدراتهم وعزمهم الصلب فى مواجهة كافة التحديات، بما يمثل دافعاً لبذل المزيد من العطاء لتظل مصر فى مكانتها واحةً للأمن والاستقرار.

وأكد الوزير على أهمية أن تتحلى العناصر الشرطية بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الإستقرار الأمنى، مشيراًَ إلى التوسع فى الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية.. كما كلف سيادته القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات.

وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتواصل اللحظى مع القوات والتأكيد على يقظة القوات وإستيعابهم للمهام المكلفين بها، والتأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين لترسيخ صورة ذهنية مُثلى لرجل الشرطة، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن وفقاً للأطر القانونية.. معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى والتى أسفرت عن تحقيق نجاحات أمنية أرست لمزيد من الإستقرار رغم التحديات التى تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.. مؤكداً ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم.

وزير الداخلية رفع درجة الإستعداد للقصوى الداخلية

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح أركان التوبة الصادقة | فيديو

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ البحيرة يبحثان سبل التعاون العلمي لخدمة المجتمع

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز عمل الوليمة وإطعام الفقراء في رجب ..ما حكم الصلاة أمام موقد النار والمدفأة

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

