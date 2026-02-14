طارق العكاري: حاملة الطائرات "جيرالد فورد" مزودة بالليزر والذكاء الاصطناعي

قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن الولايات المتحدة تمتلك 11 حاملة طائرات، بينها 10 من فئة "نيمتز" وحاملة واحدة من فئة "جيرالد فورد"، وهي الأحدث والأكثر تطورًا على الإطلاق.

وأوضح العكاري، خلال حديثه مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن الحاملة الجديدة مزودة بأنظمة كهرومغناطيسية متطورة للإقلاع، قادرة على إطلاق ما بين 120 إلى 160 طائرة يوميًا دون التأثير على بدن الطائرات.

وأضاف أن "جيرالد فورد" تتميز بامتلاكها أحدث أنظمة التشويش والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن أسلحة الليزر عالية الطاقة، وتعمل بمفاعل نووي أقوى ثلاث مرات من المفاعلات الموجودة في حاملات الطائرات الأخرى، ما يجعلها قوة ردع هائلة في أي مواجهة محتملة.