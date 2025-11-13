إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالقرب من محور سمالوط بالمنيا

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على محور سمالوط ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.