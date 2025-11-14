محافظ المنيا: نحرص على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لمنتفعي أراضي الإصلاح الزراعي

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة المهندس محمد الخطيب، وكيل الوزارة والمدير التنفيذي للهيئة، نائبًا عن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور المهندس محسن فودة رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة، والدكتورة هايدي كمال مدير عام الإصلاح الزراعي بالمنيا.

وتناول اللقاء بحث آليات التنسيق بين المحافظة والهيئة لتنفيذ قوافل غذائية من منتجات الإصلاح الزراعي لأبناء المحافظة، بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بالأسواق، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء المعيشية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على الدور الحيوي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في دعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي داخل المحافظة، موضحًا أن الهيئة شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أن جهود الإصلاح الزراعي لا تقتصر على تسليم عقود تمليك الأراضي فحسب، بل تمتد لتشمل دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والتي تُمثل دعامة مهمة في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

كما أكد اللواء كدوانى حرص المحافظة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لمنتفعي أراضي الإصلاح الزراعي وأصحاب أراضي أملاك الدولة، لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالفلاح المصري الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي.

من جانبه، أوضح المهندس الخطيب أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لمشروعات الإصلاح الزراعي، والتواصل المباشر مع المنتفعين، والعمل على إزالة أي عقبات، إلى جانب متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واختتم الوفد زيارته بتفقد عدد من الجمعيات التابعة لمنطقة المنيا للإصلاح الزراعي، لمتابعة صرف الأسمدة بكارت الفلاح، والتأكد من الحصر الفعلي للحيازات واستبعاد المكررة منها، ومراجعة تنفيذ قرارات الإزالة على أراضي أملاك الدولة واستردادها، إلى جانب التأكد من انتظام العمل داخل الجمعيات وتحقيق الانضباط في تحصيل القيمة الإيجارية طبقًا لتعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة.