قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: نحرص على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لمنتفعي أراضي الإصلاح الزراعي

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة المهندس محمد الخطيب، وكيل الوزارة والمدير التنفيذي للهيئة، نائبًا عن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور المهندس محسن فودة رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة، والدكتورة هايدي كمال مدير عام الإصلاح الزراعي بالمنيا.

وتناول اللقاء بحث آليات التنسيق بين المحافظة والهيئة لتنفيذ قوافل غذائية من منتجات الإصلاح الزراعي لأبناء المحافظة، بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بالأسواق، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء المعيشية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على الدور الحيوي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في دعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي داخل المحافظة، موضحًا أن الهيئة شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أن جهود الإصلاح الزراعي لا تقتصر على تسليم عقود تمليك الأراضي فحسب، بل تمتد لتشمل دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والتي تُمثل دعامة مهمة في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

كما أكد اللواء كدوانى حرص المحافظة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لمنتفعي أراضي الإصلاح الزراعي وأصحاب أراضي أملاك الدولة، لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالفلاح المصري الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي.

من جانبه، أوضح المهندس الخطيب أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لمشروعات الإصلاح الزراعي، والتواصل المباشر مع المنتفعين، والعمل على إزالة أي عقبات، إلى جانب متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واختتم الوفد زيارته بتفقد عدد من الجمعيات التابعة لمنطقة المنيا للإصلاح الزراعي، لمتابعة صرف الأسمدة بكارت الفلاح، والتأكد من الحصر الفعلي للحيازات واستبعاد المكررة منها، ومراجعة تنفيذ قرارات الإزالة على أراضي أملاك الدولة واستردادها، إلى جانب التأكد من انتظام العمل داخل الجمعيات وتحقيق الانضباط في تحصيل القيمة الإيجارية طبقًا لتعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة.

المنيا محافظ المنيا الاصلاح المنتفعين الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ترشيحاتنا

الانقلاب الشتوي 2025

الانقلاب الشتوي 2025.. ماذا يحدث في أقصر يوم خلال العام؟

محمد صبري

حادثة مأساوية.. القصة الكاملة لـ مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري

اكتشاف نُصب اليابان

اكتشاف لغز المحيط الهادئ في اليابان.. ما علاقته بأهرامات الجيزة؟

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد