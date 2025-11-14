بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم, وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز المنيا وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ضمت قائمة المصابين “رجب. ح. ر 52 سنه، ومشمش. س. ع 24 سنه، وكيرلس. ك. س 24، ورمزي. س. ع 40 سنه، ومينا. م. س 25 سنه، ونادر . م. ك 31 سنه، وعبد المسيح. س. ع 36 سنة، وعياد. س. ع 32 سنة، وكيرلس. ر. ك 33 سنة، وجرجس. س. ع 42 سنة، وامجد. ع. ف 26 سنة، وشنودة. خ. ب 38 سنة، وفادي. م. س 22 سنة، محمد. ر. س 30 سنة، وارسانيوس. ش. خ 19 سنة، وابانوب. ا. ج 18” سنة مقيمين جميعا بإحدى قرى مركز المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.