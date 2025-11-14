مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال المنيا، حادث انقلاب ميكروباص مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار، مما أسفر عن مصرع كل من رمضان. ع. ا 24 سنة، وإصابة سيد. ا 25 سنة، محمود. م 18 سنة، محمد. م 26 سنة، ربيع. ع. ا 36 سنة، وعصام. ز 35 سنة، ياسين. ع. ا 44 سنة، ياسين. ح 35 سنة.

وتم نقل الجثه لمشرحة المستشفى والمصابين لتلقي العلاج,

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.