طرح السادة الأفاضل 8 يناير على هذه المنصة

كشفت منصة يانجو بلاي، عن موعد طرح فيلم "السادة الافاضل" علي الرغم من استمرار عرضه في السينمات المصرية.

ومن المقرر طرح فيلم السادة الافاضل يوم 8 يناير الجاري علي منصة يانجو بلاي.

يضم الفيلم مجموعة من النجوم، منهم محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، إنتصار، طه دسوقي، ناهد السباعي، وهنادي مهني، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.

الفيلم من تأليف مصطفى صقر، عبد الرحمن جاويش، ومحمد عزالدين، وإخراج كريم الشناوي.



تدور أحداث الفيلم حول عائلة أبو الفضل التي تنهار حياتها الهادئة بوفاة الأب جلال. يجد الابن الأكبر، طارق، نفسه مثقلًا بالمسؤولية، فيما يعود حجازي من القاهرة ليواجه صعوبة في التعامل مع أسرته تفوق صعوبة التعامل مع مرضاه.

تتصاعد الأحداث بتعقيد مع ظهور سمير إيطاليا، الرجل الغامض الذي يطالب العائلة بمبلغ مالي كبير.

وهكذا، تتحول محاولات الأخوين لإصلاح الوضع، ما بين ديون الأب وتحف أثرية مشبوهة، إلى سلسلة من الكوارث التي تزيد الأمور سوءًا.