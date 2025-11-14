المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

أكد مصدر طبي استقرار الحالة الصحية، لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، والذي أسفر عن إصابة 20 شخص، بعد تلقيهم الرعاية الطبية والصحيه فور دخولهم المستشفي

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز المنيا وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ضمت قائمة المصابين رجب. ح. ر 52 سنه، ومشمش. س. ع 24 سنه، وكيرلس. ك. س 24، ورمزي. س. ع 40 سنه، ومينا. م. س 25 سنه، ونادر . م. ك 31 سنه، وعبد المسيح. س. ع 36 سنة، وعياد. س. ع 32 سنة، وكيرلس. ر. ك 33 سنة، وجرجس. س. ع 42 سنة، وامجد. ع. ف 26 سنة، وشنودة. خ. ب 38 سنة، وفادي. م. س 22 سنة، محمد. ر. س 30 سنة، وارسانيوس. ش. خ 19 سنة، وابانوب. ا. ج 18 سنة، وسليمان. ج. س 38 سنة ، وعماد. ع. ب 36 سنة، عطا. س. س 47 سنة، وكرم. س. ع 46 سنة مقيمين جميعا بإحدى قرى مركز المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

