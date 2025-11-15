تموين المنيا: تحرير 220 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وفي متناول الجميع.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفّذتها المديرية أسفرت عن تحرير 220 مخالفة متنوعة، منوها بأنه في قطاع مخازن وفروع الجملة، تم المرور على المخازن ومراجعة الأرصدة للتأكد من مطابقتها للرصيد الدفتري، وضمان توافر السلع الغذائية بالجودة المناسبة، وتم تحرير مخالفة واحدة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها.

المخابز البلدية

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 146 مخالفة شملت ضبط مخبز يعمل رغم صدور قرار غلق بحقه، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالتشغيل، إضافة إلى مخالفات النظافة العامة وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، مما يعكس تكثيف الجهود لضبط الأداء داخل المخابز وضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 35 محضرًا متنوعًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر وكميات من البرجر والفراخ والأدوات الصحية، إضافة إلى سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي شملت منتجات غذائية متنوعة جرى مصادرتها بالكامل. كما تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في إطار حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

كما شملت الحملات المرور على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية، حيث تم تحرير 39 محضرًا تضمنت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار أو المقررات التموينية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، والغلق بدون عذر مسبق، وكذلك عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، بما يعكس حرص المديرية على متابعة التزام هذه المنافذ بالقواعد المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.