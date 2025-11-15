قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حوافز وتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها
حماس توجه نداء إلى الجامعة العربية بعد غرق الخيام في غزة
بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية
صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن خلال أول 10 أشهر من 2025
20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو
أشلاء على بعد 200 متر.. مقتل وإصابة 41 شخصا في انفجار بمركز شرطة بكشمير الهندية
بعد فوز مصر بجائزة دولية.. حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع
وزيرا خارجية مصر وباكستان يؤكدان ضرورة إصدار قرار دولي لتثبيت إنهاء الحرب بغزة
الاتحاد الأوروبي والبرلمان يتوصلان إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026
محافظات

تموين المنيا: تحرير 220 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق

ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وفي متناول الجميع.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفّذتها المديرية أسفرت عن تحرير 220 مخالفة متنوعة، منوها بأنه في قطاع مخازن وفروع الجملة، تم المرور على المخازن ومراجعة الأرصدة للتأكد من مطابقتها للرصيد الدفتري، وضمان توافر السلع الغذائية بالجودة المناسبة، وتم تحرير مخالفة واحدة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها.

المخابز البلدية 

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 146 مخالفة شملت ضبط مخبز يعمل رغم صدور قرار غلق بحقه، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالتشغيل، إضافة إلى مخالفات النظافة العامة وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، مما يعكس تكثيف الجهود لضبط الأداء داخل المخابز وضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 35 محضرًا متنوعًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر وكميات من البرجر والفراخ والأدوات الصحية، إضافة إلى سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي شملت منتجات غذائية متنوعة جرى مصادرتها بالكامل. كما تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في إطار حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

كما شملت الحملات المرور على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية، حيث تم تحرير 39 محضرًا تضمنت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار أو المقررات التموينية، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، والغلق بدون عذر مسبق، وكذلك عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، بما يعكس حرص المديرية على متابعة التزام هذه المنافذ بالقواعد المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

المنيا حملات تفتيشية مديرية التموين سلع منتهية الصلاحية المخابز البلدية والأسواق

بالصور

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

