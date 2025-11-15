محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لمدن مغاغة وأبوقرقاص وديرمواس

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المخطط التفصيلي لمدن مغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، وذلك في إطار جهود المحافظة لاستكمال أعمال التخطيط العمراني والتوسع في التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المراكز والمدن.

وأوضح المحافظ أن اعتماد المخططات يأتي وفقًا للأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وطبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بما يضمن تنظيم الاستخدام الأمثل للأراضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة ماضية في استكمال اعتماد باقي المخططات التفصيلية لبقية المدن والمراكز، بما يسهم في ضبط حركة البناء، وتوفير الأراضي المخططة للخدمات والمشروعات الاستثمارية، مشددًا على سرعة تنفيذ القرار من خلال الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه.