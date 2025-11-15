قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
محافظات

صحة المنيا: تقدّيم الخدمات الطبية المجانية لأكثر من 1071 مواطنًا بشلقام

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى

تواصل مديرية الصحة بالمنيا جهودها في تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة بالقرب من محل إقامتهم دون أي أعباء.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظّمت قافلة طبية بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار، على مدار يومي 10 و11 نوفمبر 2025، حيث تم تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان لـ 1071 مواطنًا، في إطار حرص المديرية على الوصول بالخدمة الصحية لجميع الفئات دون استثناء.

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء عادل، مسئول القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة ضمّت عيادات متنوعة شملت تخصصات الباطنة والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأطفال والجلدية والأسنان، حيث تم توقيع الكشف الطبي في الباطنة على 182 حالة، وفي الجراحة على 297 حالة، وفي النساء وتنظيم الأسرة على 95 حالة، وفي الأطفال على 243 حالة، وفي الجلدية على 171 حالة، وفي الأسنان على 83 حالة، إلى جانب تنفيذ 7 ندوات في التثقيف الصحي استهدفت توعية 106 مواطنين.

كما شهدت القافلة تنفيذ عدد من الفحوصات الطبية المعملية، حيث تم إجراء 70 تحليل دم و51 تحليل بول وبراز، بالإضافة إلى 25 حالة موجات صوتية و7 حالات أشعة سينية، كذلك تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 81 مواطنًا، وتحويل 8 حالات للمستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، إلى جانب إجراء خلع أسنان لـ 12 حالة داخل القافلة.
 

المنيا محافظ المنيا كشف طبي

