اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

تحدثت الفنانة اللبنانية شيراز، عن علاقتها بالفنان حسام حبيب، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا حول ارتباطهما، وأثارت تساؤلات الجمهور.

وقالت شيراز، في لقاء لبرنامج ET بالعربي: «حسام حبيب شخص كثيراً أبن بيت ومهذب، وما في شك أنه شاطر موسيقياً وده شاهدته، وأنا بحضر ألبوم مصري تحت إشرافه ورؤيته الفنية للعمل كله».

وتابعت شيراز: «مش مكبرين الألبوم وهو تقريباً ميني ألبوم أربع، خمس أغاني».

وعن كيفية التواصل مع حسام حبيب، قالت شيراز: «الصراحة هو اختارني وتواصل معي وشاف إن عندي قدرة وممكن يعمل لي ستايل جديد بالموسيقى ونحن أكيد ما فينا ننكر نجاحات حسام مع الفنان عمر الدياب والفنانة أصالة نصري وكمان مع الفنان شيرين عبد الوهاب».

https://www.instagram.com/reel/DRGEPxDDIso/?igsh=eXkxODkyaTNzZW9m

شيراز وحسام حبيب

وكانت حالة من الجدل أثيرت في الأشهر الماضية، حول الفنان حسام حبيب، بعد انتشار صورته مع المطربة اللبنانية شيراز، وانتشار شائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما.

ولم يوضح أي من الطرفان (حسام حبيب أو شيراز) طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما.

وبالبحث في حسابات حسام حبيب وشيراز، عبر تطبيق انستجرام، تبين أن الأول يتابع الثانية، بينما قامت الثانية بإلغاء متابعة «حبيب» الذي لم يظهر في قائمة المتابعون.