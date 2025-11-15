قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
سعيد فراج

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، مؤشرات البحث «تريند» على محرك البحث جوجل، بعد انتشار أخبار استعدادها للزواج من رجل أعمال. 

وقبل استعداد حورية فرغلي، للزواج تعرضت للعديد من المآسي الصعبة بداية من وفاة خطيبها قبل زواجهما بيوم، ومرورا بحرمانها من الإنجاب وتشوه أنفها، وتحدثت عن تعرضها للسحر، الأمر الذي ربطه الجمهور بهذه المآسي التي تعرضت لها، وجعلهم يتس ءلون حاليا، حول «هل السحر أتفك؟». 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي المآسي التي تعرضت لها حورية فرغلي، قبل الاستعداد للزواج. 

حورية فرغلي 

حورية فرغلي تفقد خطيبها

فقدت حورية فرغلي وفاة خطيبها قبل يوم واحد من حفل زفافها في 2002، كانت حينها تستقر حورية فرغلي ما بين الامارات وبريطانيا ولكن بعد هذه الحادثة المريرة عادت الى القاهرة واقتحمت مجال التمثيل.

مآسي حورية فرغلي 

ومرت حورية فرغلي، بالعديد من الصعاب كان من بينها حرمانها من الحمل حيث أعطاها الدكتور مهلة أخيرة تستطيع الحمل بها، ولكنها لك تكن متزوجة ولم تستطع أن تجد شريك حياتها في تلك الفترة، حتى ضاعت هذه الفرصة.

كما تعرضت حورية فرغلي لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية صحية في أنفها الأمر الذي استدعى خضوعها للعديد من العمليات الجراحية في محاولة لاستعادة شكلها الطبيعي مرة أخرى.

حورية فرغلي 

حورية فرغلي والأنف الصناعي

استعادت الفنانة حورية فرغلي، مظهرها السابق بعد تركيب أنف صناعي، تم تصميمه خصيصًا لها في لندن، ليعكس ملامحها الأصلية التي فقدتها بعد حادث مروع خلال ممارستها لرياضة الفروسية.

جاءت هذه الخطوة، بناءً على اقتراح من المخرج خالد الحجر، وقد تكللت بالنجاح بعد سلسلة من الجراحات والفحوصات التي أُجريت في إنجلترا.

تأثرت حورية فرغلي، بشدة عندما رأت نفسها بملامحها القديمة لأول مرة بعد الحادث، مما جدد ثقتها بنفسها، وأعاد لها جزءًا كبيرًا من حيويتها الفنية.

الأنف الصناعي الذي تم تصميمه لـ حورية فرغلي بمهارة فائقة، لم يكن رخيصاً على الإطلاق، بل بلغت تكلفته قيمة عالية، لكن النتيجة كانت تستحق كل جنيه تم إنفاقه، حيث قررت الفنانة ارتداء الأنف الصناعي في المقابلات التلفزيونية المسجلة فقط، بينما تفضل الحفاظ على طبيعتها في حياتها اليومية، لأنها تشعر حينئذٍ بقوتها وتقبلها لذاتها بعد ما مرت به من تحديات صعبة.

حورية فرغلي 

حورية فرغلي والسحر

تحدّثت الفنانة حورية فرغلي عن معاناتها بسبب تعرّضها للسحر لفترة طويلة مما أثر على حياتها بشكل كبير لمدة سنوات.

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها ببودكاست "Boom Shoot" المذاع على قناة صدى البلد، إنها تعرضت بالفعل للسحر بعد انتهائها من تصوير مسلسل “ساحرة الجنوب” وأن السحر كان عن طريق زميلة لها فى الوسط الفني وأنها تفاجأت بعد معرفتها الأمر.

وأضافت حورية فرغلي أنها تحرص دائمًا على أن تحصين نفسها بالصلاة والقرآن حتى تتجنب أى ضرر فى حياتها مُجددًا مؤكدة أن أى شخص مُعرّض للأذى.

حورية فرغلي 

وأكدت حورية فرغلي أن فترة تصوير مسلسل ساحرة الجنوب كانت من أصعب الفترات خاصة الجزء الثاني لأنها تعرضت لكسر فى أنفها.

زواج حورية فرغلي 

ردت الفنانة حورية فرغلي، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول استعدادها للزواج، من خلال بيان نشرته لجمهورها. 

وقالت حورية فرغلي، في بيانها: «حورية فرغلى....ردا على ما تم نشره.. أتوجة بخالص الشكر و التقدير والاحترام الى كل المواقع الالكترونيه و الاعلاميين وجمهوري العظيم». 

وأضافت، حورية فرغلي: «وشكرا جزيلا لحبكم فى قلبى واحب اقولكم ان اول ما أقرر الميعاد  انا وهو كلكم هتعرفوا .. والدعوه عامة ان شاء الله قريبا». 

حورية فرغلي زواج حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي زوج حورية فرغلي اخبار حورية فرغلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

صورة أرشيفية

مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع.. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

الأطفال

وضع أطفال فى الصندوق.. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

هتبعتي الفلوس ولا أنشر صورك؟.. السجن 3 سنوات لطالب ابتز فتاة في أسيوط

سارة خليفة

دفاع متهم في قضية تصنيع المخدرات أمام المحكمة: تفريغ كاميرات المراقبة سيقلب الموازين

بالصور

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

موقف سيارت
موقف سيارت
موقف سيارت

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد