الدعوه عامة.. أول تعليق من حورية فرغلي على أنباء زواجها

ردت الفنانة حورية فرغلي، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول استعدادها للزواج، من خلال بيان نشرته لجمهورها.

وقالت حورية فرغلي، في بيانها: «حورية فرغلى....ردا على ما تم نشره.. أتوجة بخالص الشكر و التقدير والاحترام الى كل المواقع الالكترونيه و الاعلاميين وجمهوري العظيم».

وأضافت، حورية فرغلي: «وشكرا جزيلا لحبكم فى قلبى واحب اقولكم ان اول ما أقرر الميعاد انا وهو كلكم هتعرفوا .. والدعوه عامة ان شاء الله قريبا».

مسيرة حورية فرغلى الفنية

ولدت حورية فرغلي يوم 18 أكتوبر عام 1977، وكانت مقيمة في دولة الإمارات مع أسرتها، ثم انتقلت للعيش في مصر وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002.

تنازلت حورية فرغلي عن اللقب لزميلتها نور السمري، وشاركت في العديد من المسلسلات أهمها مسلسل “الحالة ج”، و"ساحرة الجنوب".

فقدت حورية فرغلي خطيبها قبل يوم واحد من حفل زفافها في 2002، وكانت حينها بين الإمارات وبريطانيا، ولكن بعد هذه الحادثة المريرة عادت إلى القاهرة واقتحمت مجال التمثيل.

ومرت حورية فرغلي بالعديد من الصعاب، كان من بينها حرمانها من الحمل، حيث أعطاها الدكتور مهلة أخيرة تستطيع الحمل بها، ولكنها لم تكن متزوجة ولم تستطع أن تجد شريك حياتها في تلك الفترة، حتى ضاعت هذه الفرصة.

كما تعرضت حورية فرغلي لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية صحية في أنفها، الأمر الذي استدعى خضوعها للعديد من العمليات الجراحية في محاولة لاستعادة شكلها الطبيعي مرة أخرى.

حورية فرغلى تروى تفاصيل انفصال والديها

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن والدها ووالدتها انفصلا عن بعضهما بعد 48 ساعة من ولادتها، متابعة: "عمري ما شوفت أبويا مع أمي أبدا، أبويا أستاذ جراح كبير أوي في الكويت وبقاله 50 سنة عايش هناك.. أبويا موقفش جنبي في العمليات ولا سأل عليّا، هو زعلان مني، ومكلمنيش من قبل ما أسافر، هو أول مرة يظهر في حياتي عام 2002".

وأكدت أنها اشترت مدفنا خاصا بها، ومستعدة للموت في أي لحظة من اللحظات، وتدعو الله أن تموت وهي بصحة جيدة.

وقالت إنها لا تخاف من السحر، لكنها تعرضت له من قبل، وتابعت: “قعدت فترة عيانة جدا بعد مسلسل ”الحالة ج"، ومش عارفة في إيه، ووصلت لـ49 كيلو، واكتشفت أنه معمولي سحر، منه لله اللي عملي كده".

وأضافت: "جابولي شيخ يقرأ لي قرآن، لقى في قصرية زرع حاجة مدفونة، فتحها لاقى فيها طلاسم بالأحمر واسمي وشعري، ومكتوب فيها: حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف خلفتها وزواجها وشغلها".