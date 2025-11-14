قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
بالصور

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

آية التيجي

تعيش النجمة حورية فرغلي حاليًا حالة من الاستقرار العاطفي بعد دخولها في قصة حب مع رجل أعمال يكبرها بنحو تسعة أشهر، وقد شهدت علاقتهما تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليصل الطرفان إلى قرار رسمي بالارتباط.

بعد إستعدادها للزواج أبرز إطلالات الفنانة حورية فرغلي 

وقررت حورية إقامة عقد قرانها الأسبوع المقبل في أجواء عائلية بسيطة، بعيدًا عن وسائل الإعلام والأضواء، حرصًا منهما على الحفاظ على خصوصية العلاقة. كما لا يعتزم الثنائي إقامة حفل زفاف، التزامًا برغبتهما في أن تظل تفاصيل المناسبة محاطة بالهدوء والسرية.

إطلالات أنيقة وجريئة

ومع اقتراب موعد الزفاف، أعاد المتابعون تداول عدد من أبرز إطلالات حورية فرغلي التي ظهرت بها في مناسبات مختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وتميّزت حورية فرغلي بإطلالات متنوعة جمعت بين الأناقة والجرأة، حيث ظهرت في عدة مناسبات بفساتين سهرة لافتة تبرز جمالها وتناسق ملامحها بعد رحلتها الطويلة مع العمليات الجراحية. 

كما خطفت حورية فرغلي الأنظار عبر جلسات تصوير اعتمدت فيها على الألوان الهادئة وقصّات الفساتين الكلاسيكية.

أناقة بسيطة في الظهور اليومي

وخلال إطلالاتها اليومية، اعتمدت الفنانة على أزياء مريحة تمزج بين الكاجوال والأناقة، وهو ما لاقى إعجاب عدد كبير من متابعيها، خاصة بعد إعلان نبأ زواجها، حيث بدأ الجمهور يتابع تفاصيل إطلالاتها عن قرب.

تفاعل واسع على السوشيال ميديا

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التهاني والمباركات، مع تداول صورها الأخيرة والتعليق على ذوقها المميز في اختيار الملابس، في ظل حالة من الترقب ليوم الزفاف المنتظر.

