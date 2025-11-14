بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

تعيش النجمة حورية فرغلي حاليًا حالة من الاستقرار العاطفي بعد دخولها في قصة حب مع رجل أعمال يكبرها بنحو تسعة أشهر، وقد شهدت علاقتهما تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليصل الطرفان إلى قرار رسمي بالارتباط.

بعد إستعدادها للزواج أبرز إطلالات الفنانة حورية فرغلي

وقررت حورية إقامة عقد قرانها الأسبوع المقبل في أجواء عائلية بسيطة، بعيدًا عن وسائل الإعلام والأضواء، حرصًا منهما على الحفاظ على خصوصية العلاقة. كما لا يعتزم الثنائي إقامة حفل زفاف، التزامًا برغبتهما في أن تظل تفاصيل المناسبة محاطة بالهدوء والسرية.

إطلالات أنيقة وجريئة

ومع اقتراب موعد الزفاف، أعاد المتابعون تداول عدد من أبرز إطلالات حورية فرغلي التي ظهرت بها في مناسبات مختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وتميّزت حورية فرغلي بإطلالات متنوعة جمعت بين الأناقة والجرأة، حيث ظهرت في عدة مناسبات بفساتين سهرة لافتة تبرز جمالها وتناسق ملامحها بعد رحلتها الطويلة مع العمليات الجراحية.

كما خطفت حورية فرغلي الأنظار عبر جلسات تصوير اعتمدت فيها على الألوان الهادئة وقصّات الفساتين الكلاسيكية.

حورية فرغلي

أناقة بسيطة في الظهور اليومي

وخلال إطلالاتها اليومية، اعتمدت الفنانة على أزياء مريحة تمزج بين الكاجوال والأناقة، وهو ما لاقى إعجاب عدد كبير من متابعيها، خاصة بعد إعلان نبأ زواجها، حيث بدأ الجمهور يتابع تفاصيل إطلالاتها عن قرب.

حورية فرغلي

تفاعل واسع على السوشيال ميديا

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التهاني والمباركات، مع تداول صورها الأخيرة والتعليق على ذوقها المميز في اختيار الملابس، في ظل حالة من الترقب ليوم الزفاف المنتظر.

حورية فرغلي

حورية فرغلي

حورية فرغلي

حورية فرغلي

حورية فرغلي

حورية فرغلي

حورية فرغلي

حورية فرغلي

حورية فرغلي

حورية فرغلي