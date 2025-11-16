موهبة عربية.. نجم شاب يشعل سباق التعاقدات في أوروبا| من هو؟

يتزايد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالمهاجم المغربي الواعد ياسين جسيم، الذي يبرز بقوة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خطف الأنظار خلال الأشهر الأخيرة مع نادي دنكارك ومنتخب المغرب للشباب.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً كان أحد أبرز عناصر منتخب “أشبال الأطلس” الذين حصدوا لقب كأس العالم للشباب التي استضافتها تشيلي مؤخراً، مقدما أداءً لافتا جعله من أبرز المواهب الصاعدة عربياً وأفريقيا.

تألق لافت مع دنكارك في الدوري الفرنسي

يواصل جسيم تقديم مستويات ثابتة مع دنكارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث بات من العناصر الأساسية في الفريق رغم حداثة سنه.

ويتمتع اللاعب بمهارات تقنية وسرعة عالية وقدرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.

ورغم أنه ولد في فرنسا ويحمل جنسيتها، فإن جسيم اختار الدفاع عن ألوان منتخب المغرب، تأكيداً لارتباطه بجذوره وأصوله العائلية.

وتقدر قيمته السوقية حالياً بـ 2 مليون يورو وفق “ترانسفير ماركت”، ليكون اللاعب الأغلى في صفوف المنتخب المغربي للشباب المتوسط المتوج بكأس العالم.

سباق أوروبي محموم على خدماته

دخلت عدة أندية أوروبية على خط التعاقد مع الموهبة المغربية، إذ تشير تقارير صحفية إلى أن فريقي لانس وأولمبيك مارسيليا وضعا اللاعب ضمن أولويات الميركاتو المقبل، رافعين من قوتهم المالية لحسم الصفقة.

كما يحظى جسيم باهتمام واسع في الدوري الألماني، حيث تتابعه خمسة أندية، أبرزها شتوتغارت وفولفسبورغ و ماينز ولايبزيغ.

وبحسب آخر التقديرات، ارتفعت قيمته السوقية إلى 4 ملايين يورو، بينما يخطط دنكارك لبيع اللاعب بمبلغ قياسي، نظرا للمنافسة المتزايدة على ضمه.

أرقام جسيم في موسم 2025-2026

خاض ياسين جسيم 11 مباراة هذا الموسم مع دنكارك في مختلف المسابقات، وتمكن من المساهمة في 6 أهداف بين تسجيل وصناعة.

كما يحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل صانعي الأهداف في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، برصيد 4 تمريرات حاسمة، بفارق خطوة واحدة فقط عن المتصدرين أمين حامية وأوغستين بوكايي.

تألق عالمي مع منتخب الشباب

وخلال نهائيات كأس العالم للشباب الأخيرة، ساهم اللاعب في 5 أهداف، مؤدياً دوراً مهماً في المسيرة التاريخية التي قادت المغرب إلى التتويج باللقب، وبرز بشكل خاص في مباراة دور المجموعات أمام إسبانيا، حيث سجل هدفاً وصنع آخر.

من هو ياسين جسيم؟

ياسين جسيم (مواليد 22 نوفمبر 2005) هو لاعب كرة قدم مغربي يشغل مركز الوسط الهجومي بنادي دنكارك الفرنسي.

بدأ مسيرته مع ناديي إستر ومارينغان GCB قبل أن ينتقل إلى دنكارك في يناير 2024.

سرعان ما فرض جسيم نفسه في التشكيل الأساسي للفريق، ونال عدة جوائز فردية، من بينها لاعب الشهر في دنكارك خلال فبراير ومارس 2024، وأفضل لاعب شاب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لشهر فبراير، وترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم بالدوري.

وفي مارس 2024، تلقى أول استدعاء لمنتخب المغرب تحت 20 عاماً، حيث شارك في مباراتين وديتين ضد الكونغو الديمقراطية.