قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
بيهزروا بصوت عالي.. إخلاء سبيل عاملين تعديا على طالبات أمام مدرسة بكرداسة
محكمة النقض تقر مبادئ لـ حضانة الطفل
تنبيهات عاجلة لطلاب أولى و2 ثانوي بشأن التابلت
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا
اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موهبة عربية.. نجم شاب يشعل سباق التعاقدات في أوروبا| من هو؟

ياسين جسيم
ياسين جسيم
أمينة الدسوقي

يتزايد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالمهاجم المغربي الواعد ياسين جسيم، الذي يبرز بقوة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خطف الأنظار خلال الأشهر الأخيرة مع نادي دنكارك ومنتخب المغرب للشباب.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً كان أحد أبرز عناصر منتخب “أشبال الأطلس” الذين حصدوا لقب كأس العالم للشباب التي استضافتها تشيلي مؤخراً، مقدما أداءً لافتا جعله من أبرز المواهب الصاعدة عربياً وأفريقيا.

تألق لافت مع دنكارك في الدوري الفرنسي

يواصل جسيم تقديم مستويات ثابتة مع دنكارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث بات من العناصر الأساسية في الفريق رغم حداثة سنه.

ويتمتع اللاعب بمهارات تقنية وسرعة عالية وقدرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.

ورغم أنه ولد في فرنسا ويحمل جنسيتها، فإن جسيم اختار الدفاع عن ألوان منتخب المغرب، تأكيداً لارتباطه بجذوره وأصوله العائلية.

وتقدر قيمته السوقية حالياً بـ 2 مليون يورو وفق “ترانسفير ماركت”، ليكون اللاعب الأغلى في صفوف المنتخب المغربي للشباب المتوسط المتوج بكأس العالم.

سباق أوروبي محموم على خدماته

دخلت عدة أندية أوروبية على خط التعاقد مع الموهبة المغربية، إذ تشير تقارير صحفية إلى أن فريقي لانس وأولمبيك مارسيليا وضعا اللاعب ضمن أولويات الميركاتو المقبل، رافعين من قوتهم المالية لحسم الصفقة.

كما يحظى جسيم باهتمام واسع في الدوري الألماني، حيث تتابعه خمسة أندية، أبرزها شتوتغارت وفولفسبورغ و ماينز ولايبزيغ.

وبحسب آخر التقديرات، ارتفعت قيمته السوقية إلى 4 ملايين يورو، بينما يخطط دنكارك لبيع اللاعب بمبلغ قياسي، نظرا للمنافسة المتزايدة على ضمه.

أرقام جسيم في موسم 2025-2026

خاض ياسين جسيم 11 مباراة هذا الموسم مع دنكارك في مختلف المسابقات، وتمكن من المساهمة في 6 أهداف بين تسجيل وصناعة.

كما يحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل صانعي الأهداف في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، برصيد 4 تمريرات حاسمة، بفارق خطوة واحدة فقط عن المتصدرين أمين حامية وأوغستين بوكايي.

تألق عالمي مع منتخب الشباب

وخلال نهائيات كأس العالم للشباب الأخيرة، ساهم اللاعب في 5 أهداف، مؤدياً دوراً مهماً في المسيرة التاريخية التي قادت المغرب إلى التتويج باللقب، وبرز بشكل خاص في مباراة دور المجموعات أمام إسبانيا، حيث سجل هدفاً وصنع آخر.

من هو ياسين جسيم؟

ياسين جسيم (مواليد 22 نوفمبر 2005) هو لاعب كرة قدم مغربي يشغل مركز الوسط الهجومي بنادي دنكارك الفرنسي.

بدأ مسيرته مع ناديي إستر ومارينغان GCB قبل أن ينتقل إلى دنكارك في يناير 2024.

سرعان ما فرض جسيم نفسه في التشكيل الأساسي للفريق، ونال عدة جوائز فردية، من بينها لاعب الشهر في دنكارك خلال فبراير ومارس 2024، وأفضل لاعب شاب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لشهر فبراير، وترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم بالدوري.

وفي مارس 2024، تلقى أول استدعاء لمنتخب المغرب تحت 20 عاماً، حيث شارك في مباراتين وديتين ضد الكونغو الديمقراطية.

ياسين جسيم المهاجم المغربي الواعد ياسين جسيم نادي دنكارك منتخب المغرب للشباب الدوري الفرنسي الدوري الألماني كأس العالم للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الدعم الكامل لهم

السيدة ميار نبيل

شقيقة ميار نبيل لـ «صدى البلد»: مش عايزة ترجع مصر.. إحنا عايزين حق أختي وبنتها في مرافق لـ بيتها بالإمارات

أحمد سعد

حادثان خلال 3 شهور| قصة “فرح وحفل” وراء حادث الفنان أحمد سعد.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

بالصور

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد