قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
الرحيل المفاجئ صدمني.. كمال درويش يكشف كواليس الظهور الذي لم يتم لـ محمد صبري
حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة
فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل
سيف زاهر يكشف: الأهلي يستعد لـ 3 صفقات قوية.. ومفاوضات المهاجم السوبر تقترب من الحسم
فضيحة مالية جديدة.. ترامب يستثمر 82 مليون دولار في سندات الشركات والبلديات | 175 صفقة خلال شهر واحد
الحكمة من عدّة المُطلقة والمُتوفى عنها زوجها .. دار الإفتاء تجيب
صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل
فخ العقود.. تعرّف على حقيقة عروض الهواتف المجانية عبر شركات الاتصالات
كوليبالي ينعى محمد صبري: أفضل من لعبت معهم.. وقلبي مع المصريين في هذا المصاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

الأهلي كرة السلة
الأهلي كرة السلة
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تفاصيل مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مفاجأة مدوية.. الأهلي يضم بين صفوفه لاعب سبق له اللعب في إسرائيل".

وأضاف: "من كام يوم أثيرت ضجة كبيرة جدًا عن تعاقد الزمالك مع مدرب حراس المرمى البرتغالي فيتور بيريرا بحجة أنه درب قبل كده في إسرائيل، وناس كتير من الإعلاميين الأهلاوية ومن لجان ج ج هاجموا إدارة نادي الزمالك بسبب التعاقد مع مدرب درب في إسرائيل قبل كده".

وتابع: "اللي ناس كتير متعرفوش أن الأهلي من كام يوم برضه تعاقد مع لاعب أمريكي لفريق كرة السلة اسمه دومينيك بوينتر، واللاعب ده سبق له اللعب في هابوئيل إيلات الإسرائيلي سنة 2016 ولعب مع الأهلي ماتش سبورتنج الأخير".

وأكمل: "يا ترى بقى الأهلاوية اللي هاجموا إدارة الزمالك عشان تعاقد مع مدرب لعب في إسرائيل، هل سيهاجمون إدارة الأهلي عشان تعاقدوا مع لاعب لعب في إسرائيل، ولا هيتبعوا نظرية (لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم) عشان لقمة العيش؟".

الناقد الرياضي خالد طلعت خالد طلعت الأهلي صفقة الأهلي الجديدة دومينيك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

قانون الإيجار القديم

بداية من الشهر المقبل.. الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

ترشيحاتنا

أحمد عابدين

الأهلي يستعد لتجديد عقد أحمد عابدين .. بشرط

أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك

الزمالك يؤجل التعاقد مع مدرب مساعد في جهاز عبد الرؤوف

محمد صبري

أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك بـ"الواسطة".. وهذه وصيته لنا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد