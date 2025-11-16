فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تفاصيل مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مفاجأة مدوية.. الأهلي يضم بين صفوفه لاعب سبق له اللعب في إسرائيل".

وأضاف: "من كام يوم أثيرت ضجة كبيرة جدًا عن تعاقد الزمالك مع مدرب حراس المرمى البرتغالي فيتور بيريرا بحجة أنه درب قبل كده في إسرائيل، وناس كتير من الإعلاميين الأهلاوية ومن لجان ج ج هاجموا إدارة نادي الزمالك بسبب التعاقد مع مدرب درب في إسرائيل قبل كده".

وتابع: "اللي ناس كتير متعرفوش أن الأهلي من كام يوم برضه تعاقد مع لاعب أمريكي لفريق كرة السلة اسمه دومينيك بوينتر، واللاعب ده سبق له اللعب في هابوئيل إيلات الإسرائيلي سنة 2016 ولعب مع الأهلي ماتش سبورتنج الأخير".

وأكمل: "يا ترى بقى الأهلاوية اللي هاجموا إدارة الزمالك عشان تعاقد مع مدرب لعب في إسرائيل، هل سيهاجمون إدارة الأهلي عشان تعاقدوا مع لاعب لعب في إسرائيل، ولا هيتبعوا نظرية (لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم) عشان لقمة العيش؟".