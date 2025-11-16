قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تريزيجيه: حياتي كلها كورة.. وقولتلهم لو مش هروح الأهلي مش هلعب

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن كرة القدم تمثل محور حياته الأول والأخير، مشيرًا إلى أن يومه دائمًا ما يكون بين الملعب والمنزل دون أي انشغال آخر. 

وأوضح أنه نشأ على حب اللعبة واعتاد أن يجعلها جزءًا أساسيًا من تفاصيل يومه، معتبرًا أن هذا الالتزام هو ما صنع مسيرته الاحترافية الطويلة والمميزة.

العودة للأهلي في أفضل مستوى

وشدد تريزيجيه خلال تصريحاته مع إبراهيم فايق على أن عودته إلى النادي الأهلي هدف مخطط له منذ سنوات، لكنه لا يرغب في أن تكون عودة شكلية أو مجرد خطوة لإنهاء مسيرته. 

وأضاف: أن طموحه أن يرتدي القميص الأحمر وهو في قمة عطائه الفني والبدني، رافضًا فكرة الانتظار حتى سن 34 أو 35 عامًا ثم اللعب موسم واحد قبل الاعتزال. 

وأكد أن جمهور الأهلي يستحق دائمًا أفضل نسخة من اللاعبين، وهو ما يسعى لتحقيقه عند عودته.

عقبات الانتقال ورغبة اللاعب الحاسمة

وأوضح تريزيجيه أنه حاول في فترات سابقة العودة إلى الأهلي، إلا أن عقده الطويل مع ناديه التركي كان يمثل عائقًا كبيرًا، حيث كانت الإدارة تبالغ في المطالب المالية المطلوبة لإتمام الصفقة. ورغم رغبته في العودة، إلا أن شروط النادي التركي كانت تحول دون إتمام الاتفاق.

ومع اقتراب نهاية عقده وبقاء موسم واحد فقط، أصبح الموقف مختلفًا، حيث أكد للاعبين أنه لن يستمر في أوروبا إذا لم يعد إلى الأهلي، لدرجة أنه قال لإدارة ناديه: “لو مرحتش الأهلي مش لاعب كورة تاني”، في إشارة إلى مدى تمسكه بارتداء القميص الأحمر.

رفض عروض مغرية من الخليج

وكشف تريزيجيه أن ناديه تلقى عروضًا خليجية كبيرة تتفوق ماليًا على العرض المقدم من الأهلي، سواء من حيث المقابل المادي للنادي أو راتبه الشخصي، لكن جميع الإغراءات لم تغير موقفه. وأضاف أنه أخبر الإدارة بوضوح أنه لن يلعب لأي نادٍ آخر غير الأهلي، مؤكدًا أن العودة إلى بيته هي القرار الوحيد الذي وضعه أمام نفسه.

بهذه الكلمات، أعاد تريزيجيه التأكيد على ارتباطه العميق بالأهلي، ورغبته في كتابة فصل جديد من مسيرته داخل القلعة الحمراء وهو في أفضل حالاته الفنية والبدنية. 


 

