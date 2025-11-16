كل ماتش كأنه نهائي.. «تريزيجيه»: أنا بنزل ماتشات الأهلي «شايل حمل الجماهير»

استهل محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، ظهوره في برنامج الكورة مع فايق بتقديم خالص التعازي في وفاة محمد صبري، نجم الزمالك السابق، مؤكّدًا أن الوسط الرياضي فقد أحد رموزه أصحاب الخلق الطيب، وأن رحيله شكّل صدمة للجميع.

ثقافة تحمّل المسؤولية داخل الأهلي

وتحدّث تريزيجيه عن بدايته داخل أسوار النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه تربّى منذ الصغر على تحمل المسئولية في كل موقف، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وقال إن هذا المبدأ كان جزءًا أساسيًا من تكوين شخصيته الرياضية، وإن الأهلي دائمًا ما يغرس في لاعبيه روح الانضباط والالتزام

ذكريات ركلة الجزاء أمام الزمالك

واستعاد تريزيجيه كواليس ركلة الجزاء الشهيرة أمام الزمالك في الدوري، مؤكّدًا أنه كان المسدد الأول المتفق عليه داخل الفريق، وأن زملاءه دعموا قراره داخل الملعب. وأضاف أن هذه اللحظة كانت دقيقة بالنسبة له على المستوى النفسي، لكنه كان يشعر بثقة كبيرة في قدرته على التسجيل ولم يفكر لحظة في إمكانية إهدارها.

مساندة بن شرقي قبل التسديد

وكشف تريزيجيه عن لفتة إنسانية من المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، والذي قال له قبل تسديد الركلة: “ربنا يعينك يا خويا”، معتبرًا أن هذا التصرف يعكس الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين مهما كانت المنافسة داخل الملعب.

مسئولية تجاه جماهير الأهلي

وأكد تريزيجيه أنه يدخل كل مباراة وهو يشعر بأنه يحمل آمال جماهير الأهلي، موضحًا: “أنا بنزل الماتشات شايل حمل الناس”، وأن هذا الشعور يمنحه دافعًا إضافيًا لتقديم الأفضل دائمًا.



العودة لتحقيق البطولات

وأشار النجم الدولي إلى أن عودته من الاحتراف الخارجي جاءت بهدف واحد: تحقيق المزيد من البطولات مع الأهلي. وأكد أن كل مباراة يخوضها يتعامل معها وكأنها نهائي أو مواجهة أمام ريال مدريد، لأن الأهلي لا يعرف سوى اللعب من أجل الفوز.



