تريزيجيه يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة السوبر

بدأ محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة كأس السوبر المصري الأخيرة أمام الزمالك في الإمارات.

وكشفت الفحوصات والأشعة التي خضع لها اللاعب عقب اللقاء عن وجود شد في العضلة الخلفية، وهو ما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن حالة تريزيجيه تحتاج إلى فترة علاج محددة قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أنه قام بإرسال تقارير الأشعة إلى الطاقم الطبي لمنتخب مصر لإبلاغهم بالموقف الكامل للاعب، الذي تقرر استبعاده من معسكر المنتخب المقام حاليًا في الإمارات ضمن أجندة شهر نوفمبر الدولية.

وكان المدير الفني الدنماركي ييس توروب قد منح لاعبي الأهلي راحة لمدة خمسة أيام عقب تتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويواصل الأهلي استعداداته لاستئناف مشواره القاري، حيث يستعد لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسط آمال في استعادة جهود تريزيجيه قريبًا بعد اكتمال شفائه.