نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
رياضة

تريزيجيه يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة السوبر

تريزيجيه
تريزيجيه
القسم الرياضي

بدأ محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة كأس السوبر المصري الأخيرة أمام الزمالك في الإمارات.

وكشفت الفحوصات والأشعة التي خضع لها اللاعب عقب اللقاء عن وجود شد في العضلة الخلفية، وهو ما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن حالة تريزيجيه تحتاج إلى فترة علاج محددة قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أنه قام بإرسال تقارير الأشعة إلى الطاقم الطبي لمنتخب مصر لإبلاغهم بالموقف الكامل للاعب، الذي تقرر استبعاده من معسكر المنتخب المقام حاليًا في الإمارات ضمن أجندة شهر نوفمبر الدولية.

وكان المدير الفني الدنماركي ييس توروب قد منح لاعبي الأهلي راحة لمدة خمسة أيام عقب تتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويواصل الأهلي استعداداته لاستئناف مشواره القاري، حيث يستعد لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسط آمال في استعادة جهود تريزيجيه قريبًا بعد اكتمال شفائه.

محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه النادي الأهلي الأهلي كأس السوبر المصر السوبر المصري

