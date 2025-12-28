سكرتير بني سويف يتابع وتشغيل وصيانة الممشى السياحي للكورنيش

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد السكرتير العام المُساعد اللواء أحمد جمال الدين، اجتماعاً اليوم ، بأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة الإجراءات المطلوبة لاستدامة إدارة وتشغيل الممشى السياحي لكورنيش النيل

ناقش الاجتماع الآليات اللازمة لإدارة وصيانة مرافق ومكونات مشروع الممشى، حيث تم التأكيد على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التشغيل المستدام والفعال وفق خطة متكاملة تضمن عدم حدوث أي تعطل لمنظومة العمل بالمشروع الذي تم تنفيذه في إطار توجيهات الحكومة بتطوير الواجهات النيلية للمحافظات المُطلة على نهر النيل

حضر الاجتماع: مسؤولو الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة من : المكتب الفني ، الشؤون القانونية والإدارية والمالية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والتعاقدات والتوريدات والأمن الإداري لديوان المحافظة