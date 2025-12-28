تعرف على شروط التقدم للالتحاق بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق علي رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد دراسات علوم المسنين من اول يناير ٢٠٢٦ ولمدة شهر .
الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل بالمعهد في الدبلومات العامة للدارسين المصريين .. التسليم ورقي ملف به
1-شهادة البكالوريوس أو الليسانس موضحًا بها التقدير العام على ألا يقل عن تقدير جيد .
2-بيان درجات خلال سنوات الدراسة
3-أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
4- مع موافقة جهة العمل على التسجيل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص وبالنسبة لغير العاملين صورة بطاقة حديثة وإقرار بعدم العمل في أية جهة
5- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور
6- أصل بطاقة الرقم القومي (سارية) للاطلاع عليها وصورة منها.
7- 6 صور شخصية 4×6
الدراسة بنظام الساعات المعتمدة
العنوان
بني سويف الجديدة , مجمع 300 فدان بوابة هندسة
برامج الدراسات العليا بالمعهد
4 دبلومات
1- دبلومة عامة في علوم المسنين
مدتها عام دراسي مقسمة على فصلين دراسيين كل فصل دراسي به 7مواد دراسية باجمالي 28 ساعة معتمدة . وهي عبارة عن جميع المواد ذات الصلة بعلوم المسنين ، بتقبل جميع الحاصلين على بكالوريوس وتؤهل للعمل بمجال المسنين مثل دور المسنين المختلفة
2- دبلومة عامة في تغذية المسنين
دبلومة تتناول علوم التغذية مدتها عام دراسي مقسمة على فصلين دراسيين كل فصل دراسي به 8 مواد باجمالي 32 ساعة معتمدة تقبل جميع الحاصلين على بكالوريوس
3-دبلوم التأهيل النفسي الاجتماعي
دبلومة مدتها عام دراسي مقسمة على فصلين دراسيين كل فصل دراسي به 8 مواد باجمالي 32 ساعة معتمدة ، يقبل الحاصلين على بكالوريوس علم نفس، علم اجتماع ، خدمة اجتماعية وما يماثلها من التخصصات
4- دبلومة العلاج الوظيفي للمسنين
خاصة فقط بخريجي العلاج الطبيعي مدتها عامان دراسيين كل فصل دراسي 8 مواد باجمالي 64 ساعة معتمدة
كما اعلنت الجامعة ان جميع الدبلومات أكاديمية
معتمدة من المعهد والجامعة والمجلس الاعلى للجامعات