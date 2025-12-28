قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول سير عمليات التصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على شروط التقدم للالتحاق بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف   برئاسة الدكتور طارق علي رئيس الجامعة  عن  فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد دراسات علوم المسنين من اول يناير ٢٠٢٦ ولمدة شهر .

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل بالمعهد في الدبلومات العامة للدارسين المصريين .. التسليم ورقي ملف به 
1-شهادة البكالوريوس أو الليسانس موضحًا بها التقدير العام على ألا يقل عن تقدير جيد .
2-بيان درجات خلال سنوات الدراسة 
3-أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
4- مع موافقة جهة العمل على التسجيل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص وبالنسبة لغير العاملين صورة بطاقة حديثة وإقرار بعدم العمل في أية جهة

5- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور 
6- أصل بطاقة الرقم القومي (سارية) للاطلاع عليها وصورة منها.
7- 6 صور شخصية 4×6
الدراسة بنظام الساعات المعتمدة

العنوان 
بني سويف الجديدة , مجمع 300 فدان بوابة هندسة 
برامج الدراسات العليا بالمعهد
 

4 دبلومات 
1- دبلومة عامة في علوم المسنين 
مدتها عام دراسي مقسمة على فصلين دراسيين كل فصل دراسي به 7مواد دراسية  باجمالي 28 ساعة معتمدة . وهي عبارة عن جميع المواد ذات الصلة بعلوم المسنين ، بتقبل جميع الحاصلين على بكالوريوس وتؤهل للعمل بمجال المسنين مثل دور المسنين المختلفة

2- دبلومة عامة في تغذية المسنين 
دبلومة تتناول علوم التغذية مدتها عام دراسي مقسمة على فصلين دراسيين كل فصل دراسي به 8 مواد باجمالي 32 ساعة معتمدة تقبل جميع الحاصلين على بكالوريوس

3-دبلوم التأهيل النفسي الاجتماعي 
دبلومة مدتها عام دراسي مقسمة على فصلين دراسيين كل فصل دراسي به 8 مواد باجمالي 32 ساعة معتمدة ، يقبل الحاصلين على بكالوريوس علم نفس، علم اجتماع ، خدمة اجتماعية وما يماثلها من التخصصات

4- دبلومة العلاج الوظيفي للمسنين 
خاصة فقط بخريجي العلاج الطبيعي مدتها عامان دراسيين كل فصل دراسي 8 مواد باجمالي 64 ساعة معتمدة

 كما اعلنت الجامعة ان جميع الدبلومات أكاديمية 
معتمدة من المعهد والجامعة والمجلس الاعلى للجامعات

بني سويف جامعة بني سويف المسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: الإنجازات التاريخية للمنتخب مرتبطة دائمًا بالمدرب المصري

داليا مصطفي

داليا مصطفى تنفي مشاركتها في عمل فني مع صبري فواز

غلاف الكتاب

«بنك مصر وصناعة المنسوجات».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد