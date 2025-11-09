مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن تريزيجيه وناصر ماهر.. بماذا علق؟

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن الأفضلية بين محمود تريزيجية وناصر منسي.

من الأفضل!



وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"The best ... تريزيجيه ولا ناصر ماهر ".

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف لمواجهة الأهلي في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

من المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل قوي بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري



تنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات أون سبورتس حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري.

وحددت الشبكة قناة أبو ظبي الرياضية 1 (AD SPORTS 1) لنقل اللقاء.

كما تنقل قناة ON Sports المباراة عبر قناة ON Sports HD1.