تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف لمواجهة الأهلي في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

من المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل قوي بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري