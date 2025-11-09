قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
رياضة

السوبر المصري.. غيابات مؤثرة في بيراميدز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا

ياسمين تيسير

يغيب عن فريق بيراميدز اليوم بمواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث في كاس السوبر المصري عدد من الاعبين حيث قرر الجهاز الفني لنادي بيراميدز منح الرباعي الدولي محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه وأحمد الشناوي راحة من مباراة سيراميكا كليوباترا 

ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وحصل محمد الشيبي على راحة في ظل انضمامه لصفوف منتخب المغرب وكذلك فيستون ماييلي الذي ينضم لمعسكر منتخب الكونغو الديمقراطية وبلاتي توريه الذي ينضم لمعسكر منتخب بوركينا فاسو.

وحصل الشناوي على راحة خاصة واللاعب سينضم لمعسكر المنتخب الوطني الأول المقام بمدينة العين في الإمارات  

وأعلن طبيب بيراميدز غياب مهند لاشين عن المباراة عقب إصابته بمباراة الزمالك حيث أثبت الاشعه إصابته بمزق في السمانة. 

بيراميدز السوبر سيراميكا كليوباترا

محافظ الشرقية
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
الشرقية
