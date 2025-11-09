السوبر المصري.. غيابات مؤثرة في بيراميدز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا

يغيب عن فريق بيراميدز اليوم بمواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث في كاس السوبر المصري عدد من الاعبين حيث قرر الجهاز الفني لنادي بيراميدز منح الرباعي الدولي محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه وأحمد الشناوي راحة من مباراة سيراميكا كليوباترا

ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وحصل محمد الشيبي على راحة في ظل انضمامه لصفوف منتخب المغرب وكذلك فيستون ماييلي الذي ينضم لمعسكر منتخب الكونغو الديمقراطية وبلاتي توريه الذي ينضم لمعسكر منتخب بوركينا فاسو.

وحصل الشناوي على راحة خاصة واللاعب سينضم لمعسكر المنتخب الوطني الأول المقام بمدينة العين في الإمارات

وأعلن طبيب بيراميدز غياب مهند لاشين عن المباراة عقب إصابته بمباراة الزمالك حيث أثبت الاشعه إصابته بمزق في السمانة.