بيراميدز يعلن إصابة مهند لاشين قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة مهند لاشين لاعب الوسط الدولي وحاجته للعلاج والتأهيل لأكثر من أسبوع.

أوضح المنيري أن اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر وأجرى أشعة موجات صوتية اليوم في أبوظبي وأثبتت إصابته بمزق في السمانة وحاجته للعلاج للتأهيل لعشرة أيام.

المنيري شدد على أنه تم إرسال الأشعة لجهاز منتخب مصر الأول في ظل ضم اللاعب للمعسكر المقام بمدينة العين، من أجل توضيح الصورة بشأن وجوده مع الفراعنة في معسكر الدورة الودية.

كما كشف الدكتور مصطفى المنيري رىيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة المدافع محمود مرعي أمام الزمالك بعدما خرج مستبدلا في الشوط الأول من اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية مؤخرا في أبوظبي، أثبتت إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة أسبوع فبل العودة والمشاركة مجددا بشكل طبيعي مع الفريق، وبالتالي يغيب عن لقاء سيراميكا.

ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة الا ربع عصرا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس السوبر.