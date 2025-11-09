قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
أحمد شوبير ينتقد بعض قرارات ييس توروب قبل نهائي السوبر المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على طريقة أداء المدرب الدنماركي ييس توروب مع الفريق، وذلك قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال شوبير إن عوامل تفوق الأهلي ترتكز على خبرة محمد الشناوي وتقدم محمد هاني على الجبهة اليمنى، مضيفًا أن الجبهة اليسرى ليست هجومية بشكل كافٍ، ما يضع كوكا في موقع غير طبيعي ويؤثر على أدائه.

وأشار “شوبير” إلى قوة الجبهة الدفاعية بقيادة مروان عطية وديانج، مؤكدًا أن الأخير طور من أدائه بشكل ملحوظ وأصبح يلعب كلاعب رقم “8” بشكل أكبر، كما قدم تمريرات حاسمة، من بينها التمريرة التي أهدت الهدف الأول لزيزو في مباراة سيراميكا.

وتطرق شوبير إلى بعض الأخطاء التكتيكية التي ارتكبها توروب، قائلاً إن تغييره لديانج في مباراة المصري ونزول شكري مع لعب كوكا في الوسط كان قرارًا خاطئًا وأثر على أداء الفريق.

شوبير الاهلي بيراميدز بيس نوروب

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

