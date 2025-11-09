أحمد شوبير ينتقد بعض قرارات ييس توروب قبل نهائي السوبر المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على طريقة أداء المدرب الدنماركي ييس توروب مع الفريق، وذلك قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال شوبير إن عوامل تفوق الأهلي ترتكز على خبرة محمد الشناوي وتقدم محمد هاني على الجبهة اليمنى، مضيفًا أن الجبهة اليسرى ليست هجومية بشكل كافٍ، ما يضع كوكا في موقع غير طبيعي ويؤثر على أدائه.

من حقه يزعل.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ ناصر ماهر قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك شوبير يكشف مفاتيح قوة الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري

وأشار “شوبير” إلى قوة الجبهة الدفاعية بقيادة مروان عطية وديانج، مؤكدًا أن الأخير طور من أدائه بشكل ملحوظ وأصبح يلعب كلاعب رقم “8” بشكل أكبر، كما قدم تمريرات حاسمة، من بينها التمريرة التي أهدت الهدف الأول لزيزو في مباراة سيراميكا.

وتطرق شوبير إلى بعض الأخطاء التكتيكية التي ارتكبها توروب، قائلاً إن تغييره لديانج في مباراة المصري ونزول شكري مع لعب كوكا في الوسط كان قرارًا خاطئًا وأثر على أداء الفريق.