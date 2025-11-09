التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب

علّق الإعلامي أحمد شوبير على اعتراض لاعب الزمالك ناصر ماهر تجاه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بعد استبعاده من معسكر المنتخب في نوفمبر الجاري، موضحًا أن من الطبيعي أن يشعر اللاعب بالحزن، لكنه كان من الأفضل أن يلتزم الصمت احترامًا لقرارات الجهاز الفني، خاصة أن المعسكر الحالي يعد معسكرًا تمهيديًا أو تجريبيًا.

وخلال حديثه في برنامجه الإذاعي مع "شوبير"، أشار شوبير إلى أن فرص الفرق الأربعة قبل بطولة السوبر المصري كانت متقاربة، باستثناء بيراميدز الذي كان يراه الأقرب للفوز، إلا أن الزمالك أثبت تفوقه المعتاد عليه، رغم الأداء المميز الذي يقدمه بيراميدز في الفترة الأخيرة.

كما تطرّق شوبير إلى أداء الحارس أحمد الشناوي، مؤكدًا أنه من أبرز الحراس في التصدي لركلات الترجيح، لكن استقباله لخمس ركلات أمام الزمالك يعود إلى "مسألة توفيق"، وهو أمر طبيعي يحدث مع كبار الحراس في العالم.

وفي ختام حديثه، هنّأ شوبير الشناوي على انضمامه لصفوف المنتخب الوطني، ووجّه نصيحة لكل لاعب لم يتم استدعاؤه بضرورة التحلي بالهدوء والتركيز على تطوير مستواه داخل الملعب بدلًا من الاعتراض العلني.