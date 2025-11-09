قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب

منار نور

علّق الإعلامي أحمد شوبير على اعتراض لاعب الزمالك ناصر ماهر تجاه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بعد استبعاده من معسكر المنتخب في نوفمبر الجاري، موضحًا أن من الطبيعي أن يشعر اللاعب بالحزن، لكنه كان من الأفضل أن يلتزم الصمت احترامًا لقرارات الجهاز الفني، خاصة أن المعسكر الحالي يعد معسكرًا تمهيديًا أو تجريبيًا.

وخلال حديثه في برنامجه الإذاعي مع "شوبير"، أشار شوبير إلى أن فرص الفرق الأربعة قبل بطولة السوبر المصري كانت متقاربة، باستثناء بيراميدز الذي كان يراه الأقرب للفوز، إلا أن الزمالك أثبت تفوقه المعتاد عليه، رغم الأداء المميز الذي يقدمه بيراميدز في الفترة الأخيرة.

كما تطرّق شوبير إلى أداء الحارس أحمد الشناوي، مؤكدًا أنه من أبرز الحراس في التصدي لركلات الترجيح، لكن استقباله لخمس ركلات أمام الزمالك يعود إلى "مسألة توفيق"، وهو أمر طبيعي يحدث مع كبار الحراس في العالم.

وفي ختام حديثه، هنّأ شوبير الشناوي على انضمامه لصفوف المنتخب الوطني، ووجّه نصيحة لكل لاعب لم يتم استدعاؤه بضرورة التحلي بالهدوء والتركيز على تطوير مستواه داخل الملعب بدلًا من الاعتراض العلني.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

