تعادل بطعم الفوز.. شوبير يعلق على مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا

علق الإعلامي أحمد شوبير على لقاء منتخبنا الوطني أمام منتخب فنزويلا، ضمن منافسات كأس العالم للناشئين.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "تعادل بطعم الفوز لمنتخب الناشئين امام فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة خصوصا واننا لعبنا نصف ساعه غير الوقت الضائع بـ 10 لاعبين .. حاجات كتيره كويسه اهمها انك رجعت للمباراه بعد ما كنت متأخر 1/0 كمان ان الولاد كانوا اكثر ثقة النهارده وكمان احمد الكاس ادار المباراه بهدوء ودون عصبية.. الاهم هو اننا سنكون على الاقل ضمن افضل توالت وبكدة نكون صعدنا باذن الله للدور التانى".

وأضاف : "ولكن اهم حاجه من وجهة نظرى اننا عندنا جيل جيد ممكن جدا يطلع منه مش اقل من 6 لاعبين للمنتخب الاول في السنوات القادمة".

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، تشكيلته لمواجهة فنزويلا، المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول بكأس العالم بقطر.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منافسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من الدور الأول.