شوبير عن نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك: يبقي الكبير كبير

علق الإعلامي احمد شوبير علي نهائي كأس السوبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





‏وكتب شوبير :" يبقي الكبير كبير نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك".

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.