إسلام علي: نسخة السوبر المصري الحالية الأصعب.. وبيراميدز الأقرب للتتويج

أكد إسلام علي الناقد الرياض، أن بطولة كأس السوبر المصري بنسختها الحالية، والمقرر إقامتها في الإمارات بمشاركة أندية الأهلي والزمالك و بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، تعد من أصعب النسخ في تاريخ البطولة نظرًا لتقارب المستويات الفنية بين الفرق الأربعة المشاركة.

وأوضح إسلام علي خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الصراع في هذه النسخة لن يحسم بالعوامل الفنية فقط، بل سيكون التركيز الذهني والانضباط داخل الملعب هما العنصران الحاسمان في تحديد البطل، مشيرًا إلى أن الأداء التكتيكي وحده لا يكفي في مباريات بهذا الحجم.



وأشار إسلام علي، إلى أن فريق بيراميدز يعد الأكثر جاهزية في الوقت الحالي بين الفرق الأربعة، مؤكدًا أن عناصره تمتلك خبرات كبيرة في المنافسات القارية والمحلية، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية في مشوار البطولة.

وأضاف إسلام علي، أن بيراميدز يعيش حالة استقرار فني واضحة، على عكس الزمالك الذي يمر بظروف صعبة بعد رحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا وتعيين أحمد عبد الرؤوف على رأس الجهاز الفني مؤقتًا، ما يجعل مواجهة الفريق أمام بيراميدز غاية في الصعوبة.



وتحدث إسلام علي عن وضع الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يعاني من بعض الأخطاء الدفاعية في المباريات الأخيرة، وهو ما يدفع المدرب الدنماركي ييس توروب للعمل على تصحيحها خلال التدريبات الأخيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وشدد إسلام علي، على أن الأهلي يملك الإمكانيات الفنية والبدنية التي تؤهله للمنافسة على اللقب، إلا أن التركيز الدفاعي والالتزام التكتيكي سيكونان مفتاح الفوز في مباراة نصف النهائي.



واختتم إسلام علي تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر في نسختها الحالية لن تعرف البطل بسهولة، فكل فريق لديه طموحه ودوافعه الخاصة، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية والعربية على موعد مع مواجهات قوية ومثيرة في أجواء مثالية بالإمارات.



