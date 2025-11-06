قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إسلام علي: نسخة السوبر المصري الحالية الأصعب.. وبيراميدز الأقرب للتتويج

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أكد إسلام علي الناقد الرياض، أن بطولة كأس السوبر المصري بنسختها الحالية، والمقرر إقامتها في الإمارات بمشاركة أندية الأهلي والزمالك و بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، تعد من أصعب النسخ في تاريخ البطولة نظرًا لتقارب المستويات الفنية بين الفرق الأربعة المشاركة.

وأوضح إسلام علي خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الصراع في هذه النسخة لن يحسم بالعوامل الفنية فقط، بل سيكون التركيز الذهني والانضباط داخل الملعب هما العنصران الحاسمان في تحديد البطل، مشيرًا إلى أن الأداء التكتيكي وحده لا يكفي في مباريات بهذا الحجم.


وأشار إسلام علي، إلى أن فريق بيراميدز يعد الأكثر جاهزية في الوقت الحالي بين الفرق الأربعة، مؤكدًا أن عناصره تمتلك خبرات كبيرة في المنافسات القارية والمحلية، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية في مشوار البطولة.

وأضاف إسلام علي، أن بيراميدز يعيش حالة استقرار فني واضحة، على عكس الزمالك الذي يمر بظروف صعبة بعد رحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا وتعيين أحمد عبد الرؤوف على رأس الجهاز الفني مؤقتًا، ما يجعل مواجهة الفريق أمام بيراميدز غاية في الصعوبة.


وتحدث إسلام علي عن وضع الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يعاني من بعض الأخطاء الدفاعية في المباريات الأخيرة، وهو ما يدفع المدرب الدنماركي ييس توروب للعمل على تصحيحها خلال التدريبات الأخيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وشدد إسلام علي، على أن الأهلي يملك الإمكانيات الفنية والبدنية التي تؤهله للمنافسة على اللقب، إلا أن التركيز الدفاعي والالتزام التكتيكي سيكونان مفتاح الفوز في مباراة نصف النهائي.


واختتم إسلام علي تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر في نسختها الحالية لن تعرف البطل بسهولة، فكل فريق لديه طموحه ودوافعه الخاصة، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية والعربية على موعد مع مواجهات قوية ومثيرة في أجواء مثالية بالإمارات.


 

بيراميدز الاهلي الزمالك اخبار الاهلي

