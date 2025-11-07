4 مواسم جديدة.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد مصطفى شوبير

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة القلعة الحمراء تستعد لفتح ملف تجديد عقد حارس المرمى مصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة، بعد دخول عقده الحالي في موسمه الأخير.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي يعتزم التواصل مع اللاعب ووالده الإعلامي أحمد شوبير خلال الأيام القادمة، لتقديم عرض رسمي بتمديد العقد لمدة 4 مواسم إضافية بخلاف الموسم المتبقي في عقده الحالي.

وتابع، أن هذا التحرك يأتي، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على استقرار مركز حراسة المرمى، بعد الأداء المميز الذي قدمه شوبير خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق، واعتباره أحد العناصر الواعدة في صفوف الأهلي خلال المرحلة المقبلة.