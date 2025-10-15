مصطفى شوبير في أحدث ظهور عبر إنستجرام رفقة أحمد داش .. شاهد

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي صورة جديدة له عبر حسابه على انستجرام.

وظهر شوبير رفقة الفنان الشاب أحمد داش، وأثارا تساؤلات الجمهور حول تواجدهما معاً.

واحتفل مصطفى شوبير بتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي.

وكتب مصطفي شوبير :دلوقتي بنقولها بكل فخر ،الحمد لله مصر في كأس العالم.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.