قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستعدة جدًا | محامي شيرين يعلن خبرا غير متوقع عن حقيقة اعتزالها
نادية مصطفى تشارك صورا من حفل زفاف ابنتها
هبطل تمثيل | انفعال أحمد السقا بسبب فيديو محمد صلاح
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حاتم عقل: فخور بأني من أكثر لاعبي الأردن مشاركة دوليًا ومحليًا .. والفيصلي صنع اسمي

حاتم عقل، لاعب منتخب الأردن السابق
حاتم عقل، لاعب منتخب الأردن السابق
إسلام مقلد

تحدث حاتم عقل، لاعب منتخب الأردن السابق، عن بداياته الكروية ومسيرته الطويلة داخل الملاعب، مؤكدًا أن انطلاقته جاءت من الشوارع والمدارس في ظل غياب الإمكانيات، قبل الانتقال إلى نادي شباب الحسين، حيث شكل مع زملائه جيلًا مميزًا رغم بساطة النادي، وكان من بينهم حسون الشيخ الذي رافقه في تلك المرحلة.

وأوضح عقل في حواره مع ستاد المحور، أن انتقاله إلى نادي الفيصلي عام 1996 مثل البداية الحقيقية لمسيرته الاحترافية، حيث انضم للفريق الأول وهو في سن السادسة عشرة، وشارك مبكرًا في بطولة النخبة العربية بالمغرب إلى جانب أندية كبيرة مثل الأهلي والرجاء، مشيرًا إلى أنه كان أصغر لاعب في البطولة، في حين كان أحمد شوبير أكبر اللاعبين المشاركين.

أكثر اللاعبين مشاركة

وأشار نجم النشامى السابق إلى أنه يُعد من أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب الأردن، إلى جانب الحارس عامر شفيع، كما يتقاسم الرقم نفسه في عدد المباريات بالدوري الأردني مع بهاء عبد الرحمن، لافتًا إلى أنه حظي بتكريم رسمي مؤخرًا باعتباره أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ الدوري الأردني.

20 عام من اللعب

واختتم حاتم عقل حديثه بالتأكيد على أنه لعب لأكثر من 20 عامًا، منها 19 موسمًا مع الفيصلي، إلى جانب تجارب احترافية في البحرين والسعودية، قبل أن يعتزل في سن 39 عامًا، موضحًا أنه حقق خلال مسيرته أكثر من 29 بطولة محلية وبطولتين آسيويتين، إضافة إلى إنجاز تاريخي مع نادي الرفاع الغربي بتحقيق لقبي الدوري والكأس، ليكون أول لاعب أردني يحقق هذا الإنجاز خارج البلاد.

حاتم عقل منتخب الأردن نادي شباب الحسين الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

جامعة الإسكندرية

كلية التمريض جامعة الإسكندرية تنظم اليوم العلمي السنوي وتوصيات بتفعيل آليات التعامل مع الضغوط النفسية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ الفائزين في الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

صدى البلد

حملة عيشها بصحة.. فعالية توعوية لتعزيز النظافة والوقاية من الأمراض المعدية

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد